«Отбить охоту к провокациям»: в Крым доставили новейшие зенитно-ракетные комплексы

Новости Украины

Современные российские ракетные комплексы С-350 «Витязь» в скором времени будут поставлены на боевое дежурство в Крыму.

Об этом заявил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дворникова, сегодня войска в Крыму оснащены современными самолетами, вертолетами, а также мощной системой ПВО, которая усилится самыми современными комплексами С-350.

«На южных рубежах Российской Федерации, включая полуостров Крым, развёрнута достаточно мощная система противовоздушной обороны. Она способна отразить удары воздушного противника, действующего со всех направлений во всём диапазоне высот и скоростей. На вооружении войск ПВО нашего объединения стоят современные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», готовятся заступить на боевое дежурство расчёты новейших комплексов С-350 «Витязь», – заявил Дворников в интервью газете «Красная звезда».

По мнению главы организации «Офицеры России», Героя России Сергея Липового, Россия укрепляет свою южные рубежи современным вооружением из-за соседства с Украиной и сложной военно-политической обстановкой в регионе.

«Военно-политическая обстановка у южных границ России действительно является сложной. Поводов для серьезного беспокойства пока нет, западные провокаторы столь же умны, сколь нахальны, и определенную черту в своих выходках не переходят. Но нам все равно нужно, что называется, держать руку на пульсе. Именно поэтому ЮВО оснащается самой новой и самой лучшей военной техникой и оружием. И это хорошо, ведь это значит, что приграничные районы и Крым в целом надежно защищены. Какие бы угрозы и провокации ни создавали на границе западные военные, жители полуострова находятся в безопасности. Поэтому то, что там будут развернуты новейшие комплексы С-350 – безусловно, хорошая новость. И это вовсе не приготовления к военным действиям со стороны России. Это необходимые меры, предпринимаемые для того, чтобы никакой войны – не было», – заявил Липовой.

Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» разрабатывался с 2007-го по 2019-й год. На вооружение он принят в прошлом году. Планируется, что этот комплекс придет на смену комплексам «Бук» и С-300 ПС. С-350 «Витязь» эффективно перехватывает низколетящие цели на дальности до 60-ти километров и баллистические ракеты на удалении до 30 километров, а время приведения в боевую готовность комплекса с марша – 5 минут.