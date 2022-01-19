«Отбить охоту у агрессора»: РФ укрепляет новейшими системами южный фланг

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Южном военном округе (ЮВО) развернута первая в российских Вооруженных силах бригада зенитных ракетных комплексов «Бук-М3».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на источнпик в российском оборонном ведомстве пишут «Известия».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Отмечается, что соединение вошло в состав 8-й гвардейской общевойсковой ордена Ленина армии Южного военного округа. Ее дивизии дислоцируются в Волгоградской и Ростовской областях, а штаб находится в Новочеркасске. Армия прикрывает Ростовскую область, Кавказ и Крым. Вероятный противник — силы южного фланга НАТО.

По словам, экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ Айтеча Бижева, это самая последняя модификация «Буков», у которой улучшены все характеристики: дальность, высота, помехозащищенность, мобильность и в конечном счете возможности по прикрытию объектов.

«Бук-М3» предназначен для охраны и обороны узлов связи и командных пунктов общевойсковой армии, в наступлении и в обороне. Он способен прикрывать с воздуха все части. Средства ПВО полков, дивизий, армии объединяются в единую систему. Поставка новых модификаций комплексов усовершенствует систему ПВО общевойсковой армии. Это полностью обезопасит войска от воздушного нападения», – подчеркнул Бижев.

В свою очередь бывший замминистра МИД РФ Сергей Орджоникидзе считает усиление южных границ закономерным, поскольку рядом с ними сконцентрирована украинская армия, которую в течение последних нескольких лет обучали западные специалисты.

«Ее вооружили новыми системами, в том числе американскими. Кроме того, с юго-западного направления неоднократно производилась имитация бомбометания и пуска ракет по территории России. Поэтому современные противовоздушные системы там особенно актуальны», – сказал дипломат.

Он также призвал не забыть про регулярные заходы в Черное море кораблей НАТО и ракеты, которые стоят в Румынии и могут использоваться для агрессии против РФ.

«Южный и юго-западный фланги надо, конечно, укреплять. Это и проводится таким образом, чтобы отбить охоту у потенциального агрессора», – резюмировал Орджоникидзе.