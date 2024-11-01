Отборные крымские морепродукты потеснят чилийские и норвежские на рынке РФ

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Переход от промыслового лова к выращиванию марикультуры в Крыму неизбежен. Берег застраивается многоэтажными комплексами, и будущее за выносом рыбохозяйственных предприятий в открытое море.

Такое мнение высказал начальник департамента рыбного хозяйства Минсельхоза Крыма Владимир Гайдаенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас туристический регион, и несмотря на все события, туристический поток сохраняет объём потребления – то количество морепродуктов, которое выращивается у нас в акваториях, совершенно спокойно здесь реализуется. С другой стороны, материковые потребители тоже готовы покупать нашу продукцию, поскольку она высокого качества, выращивается без антибиотиков и вполне способна конкурировать с норвежской или чилийской. В странах Запада всего пять хозяйств работают без антибиотиков из-за высокого загрязнения воды вокруг хозяйств», – пояснил он.

Черное море благодаря придонному слою сероводорода утилизирует около 3 млрд тонн органики в год. Ни одна акватория не может похвастаться таким естественным очищением, что дает конкурентное преимущество по выращиванию марекультуры – ракообразных, моллюсков и рыбы. В частности, неплохие перспективы по выращиванию форели, которая хоть и не любит теплую воду, но в Черном море может достигать веса до 3 кг.

«Мы не можем развивать марекультуру в местах рекреации, но есть территории на Западном побережье и ближе к Керченскому полуострову, которые не подходят для туризма. Нужно думать, как выносить производство в открытое море – это погружные модульные системы, плавучие базы для управления всем процессом. Это уже отработано в тех же норвежских фьордах, в Чили. Единственное, штормовые условия там немножко помягче. Тем не менее, рано или поздно мы к этому придём. Потому что после ядерной войны и дефицита пресной воды третья проблема – это нехватка белка, который можно компенсировать за счет развития аквакультуры, в частности марекультуры», – заключил Гайдаенко.