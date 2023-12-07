«Отбросьте валидол» – в Киеве уговаривают не паниковать, если США «зарубят» военную помощь

США – важный, но не единственный фактор в оказании военной помощи Украине, поэтому Киеву стоит не ставить всё на решение американского Конгресса, а думать, где ещё можно добыть денег среди стран «Рамштайн-коалиции».

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже два года большой войны, почему Байден вынужден убеждать американских политиков, что это так важно? Неужели республиканцы, которые настаивают на решении миграционных вопросов на границе с Мексикой, не понимают, что на кону не только помощь Украине, а на кону помощь всему миру?», – спросил ведущий.

«Я внимательно слушал выступление президента США, это очень вовремя, и это очень сильное выступление в плане того, что когда мы говорим, предоставит ли Америка военную помощь, это выступление и некоторые другие факторы свидетельствуют о том, что это будет. То есть этот весь процесс, за которым мы каждый день наблюдаем с валидолом, он завершится результативно с точки зрения помощи ВСУ. То есть техника, тренинг, разведка, в том числе космическая, эти средства будут. Не уверен, что будут в том объёме, в котором запрашивает Белый дом, потому что мы видим, как достаточно жёстко республиканцы отстаивают свои позиции. Вы спрашиваете, почему? Потому что, как и у нас на Украине, так и в других странах, в первую очередь, политики так решают вопросы, как складывается ситуация в данный момент. Очень много избирателей республиканцев говорят, что в первую очередь надо решать проблемы внутренние, как например, безопасность границы, но когда этим пользуются политики и ставят в пакет или во взаимозависимость национальные интересы США, это действительно ослабляет их позицию», – трепался укро-дипломат.

«Они так делают не первый раз, и эти торги будут идти аж до дня принятия бюджета, я думаю, 15 декабря. И даже если не будет финансового решения по помощи, наихудший сценарий, то я тоже не вижу здесь абсолютной катастрофы. Дальше могут быть применены другие механизмы, и у Белого дома есть ещё много чего», – убеждал Чалый.

Он раскритиковал заявления главы офиса президента Украины Ермака, который в ходе своего выступления в Институте мира в Вашингтоне заявил, что без американской помощи есть риск проиграть войну.

«Не очень правильно говорить, что без решения этого текущего американского спора об определённом объёме помощи мы проиграем войну. Я считаю, что это ошибочный тезис. Если бы это было так, то я бы сказал: с этим всем вместе мы выиграем войну. Что тоже далеко от истины. Очень много факторов, которые влияют на результат этого противостояния. Это масштабное, огромнейшее противостояние в Европе, и мы не знаем, чем это закончится. Поэтому не нужно делать таких заявлений, которые потом могут толковаться, что только по решению США был достигнут такой результат. Потому что мы проиграем эту войну, если не будем внутренне едиными, если не будет институционной крепости украинского государства, мы проиграем эту войну, если потеряем визию и цели, если мы вдруг решим, что не будем защищать свои дома, своих детей», – рассуждал экс-дипломат.

По его словам, есть множество других стран, у которых можно просить помощи, чем и должен заниматься офис Зеленского.

«Если сегодня не будет помощи, это очень серьёзно затруднит, но правительство должно думать, в данном случае офис президента, не говорить «мы проиграем эту войну», а объяснять нам, если не будет помощи американской, чем вы будете закрывать тогда эти деньги, эти дырки, это оружие. Как вы будете работать в направлении других стран – Германия, Нидерланды, Норвегия. Да, я понимаю, США – ключевая страна, но не единственная страна в «Рамштайн-коалиции». Если всё опирается только на решение Конгресса, то это очень рискованная история, и это слышат в Москве. Я не считаю, что это единственный фактор. Важный, но не единственный», – подчеркнул Чалый.

Он добавил, что такие заявления, как сделал Ермак, пагубно влияют на сформированное украинской пропагандой общественное мнение.

«Я настаиваю, что неправильно связывать каждое решение той или иной страны с результатами войны, мы их не знаем. Нужно перевести ментально страну в условия прошлого года – марта, апреля, настроения в обществе, для того, чтобы побеждать. А такие выводы – после информационной раскрутки, что мы ведём контрнаступление, мы достигнем освобождения территорий, и вдруг такой холодный душ – ба-бах, без этого решения Конгресса мы проиграем. Я считаю, что это такая информационная политика, эти качели ничего хорошего психике не приносят. Ещё раз подчеркну, есть много других факторов, есть много других ресурсов, откуда можно брать дополнительные финансы», – посоветовал бывший посол.