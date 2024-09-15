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В попытке сохранить власть по итогам приближающихся переломных парламентских выборов в Грузии, тамошняя правящая партия «Грузинская мечта» пошла на еще один демонстративный и отчаянный шаг, способный еще больше ухудшить отношения Тбилиси с западным блоком.

Как сообщает грузинское издание Netgazeti, основатель «Грузинской мечты» олигарх Бидзина Иванишвили, возглавляющий предвыборный список этой политсилы, заявил, что Грузия должна «извиниться перед осетинами за то, что произошло в 2008 году».

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«Сразу после парламентских выборов 26 октября мы найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что, по заданию извне предатели из «Национального движения» 2008 года развязали войну с нашими осетинскими братьями и сестрами, в которой погибли многие люди» , — заявил Иванишвили во время предвыборного митинга в Гори.

Он также добавил, что «все виновники тех событий обязательно получат строжайший правовой ответ за свои деяния».

Иванишвили впервые возглавил список политсилы на выборах в парламент, однако отмечает, что уверен в победе «Грузинской мечты», несмотря на то, что последняя резко сменила прежнее сидение на политических двух стульях на один стул.

Напомним, что еще в июле нынешнего года Европейский Союз постановил называть Абхазию и Цхинвали в своих официальных документах «оккупированными территориями Грузии».

Изменение терминологии в отношении Абхазии и Цхинвали, ранее в ЕС называвшихся «сепаратистскими», произошло еще в мае. Решение было принято на заседании постоянных представителей стран Европейского Союза, однако, поскольку оно является непубличным в реестре документов ЕС, издание направило официальный запрос на получение текста в Генеральный секретариат Совета ЕС.

В Службе иностранных дел Евросоюза подтвердили, что документ окончательно был принят на заседаниях Совета ЕС 13-14 мая и не требует дальнейших процедур.

На этом фоне лидеры «Грузинской мечиы» обещают восстановление территориальной целостности страны в случае своей победы, принимая и инициируя один за другим раздражающие Запад законы – об иноагентаз, о запрете пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации, продолжают курс на виктимизацию Саакашвили и его сторонников за развязанную ими войну 2008 года, выступают за государственный статус Православной Церкви и грозят импичментом прозападному президенту страны Саломе Зурабищвили.

Чем кончится такое перетягивание каната, сказать не берутся даже искушенные местные наблюдатели. Впрочем, ждать осталось недолго – до выборов – полтора месяца.