Отчаявшемуся Эрдогану остаётся соглашаться на российское зерно

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Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились сегодня в ходе личной встречи о продолжении контактов, в том числе, в ходе личной встречи.

В канцелярии Эрдогана ранее заявили, что президенты договорились о визите Путина в Турцию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина напоминает, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента.

«Если подготовка такой поездки пройдёт удачно, то выйдет так: на фоне “ордера МУС”, протестов Киева и нескончаемых заявлений США и ЕС об “изоляции РФ” российский лидер посещает страну НАТО по приглашению её президента. Резонанс обеспечен в любом случае», – пишет Панина в своем тг-канале.

Она полагает, что если Эрдоган хочет добиться продления «зерновой сделки», то он должен заставить Запад срочно выполнить российские условия.

«Если динамика ракетно-дроновых ударов по портовой структуре Украины сохранится, то уже через несколько недель исчезнет любая перспектива её использования — а с ней пропадёт и смысл идеи вывоза украинского зерна как такового», – считает Панина.

Тюрколог Владимир Аватков обращает внимание на то, что пресс-службы двух президентов по-разному пересказали итоги сегодняшней телефонной беседы. В турецких СМИ пишут, что Путин приедет с визитом в Турцию. В российских — что встреча возможно будет, без конкретики. Аватков также полагает, что «зерновая сделка» будет вовсе не главной темой предстоящих переговоров.

«Речь совсем не о зерне, Эрдогану нужно склеивать то, что успело надломиться — прочный мир с Россией — отношения двух стран – не сказать, что испортились, но значительно подостыли. К тому же, турецкого лидера заботят имиджевые убытки Турции как зернового и переговорного хаба», – пишет Аватков.

«Естественно, ни в какую Турцию Путин не поедет. А вот Эрдоган приехать в Москву вполне может. Не случайно сегодняшний разговор был назван офисом Эрдогана «миссией мира». Тем самым подчеркивается, что этот канал связи с Кремлем не закрыт, и им можно пользоваться в случае чего. И этот случай, судя по обстановке на фронте и в Киеве, очень скоро может возникнуть», – уверен политолог Максим Жаров.

Профессор Университета Кадир Хас в Стамбуле Соли Озал считает, что дело, все-таки, в «зерновой сделке», разрыв которой Эрдоган воспринимает как личное поражение.

«Желание Турции снова урегулировать вопрос и добиться продления зерновой сделки не увенчалось успехом. Я думаю, что турецкое правительство или, по крайней мере, президент Эрдоган все еще надеются, что ему удастся заключить еще одно соглашение с президентом Путиным. И это, конечно же, связано с приглашением президенту Путину приехать», — сказал Озал.

Социолог Владимир Лепехин ждет от Турции новых каверз.

«Когда РФ вышла из зерновой сделки, Турция вспомнила, что она – страна НАТО, и начинает разворачиваться в сторону Украины. Экспорт товаров из Турции в РФ июне снизился на 36% по отношению к маю и стал минимальным с октября 2021 года. Импорт из России нефти, газа и минерального сырья сократился на 20%. Импорт несырьевых товаров – на 54%. Одновременно с этим начинает расти товарооборот Турции с Украиной, в том числе – по продукции военного назначения. И это только начало. Продолжением сокращения объектов торговли между РФ и Турцией наверняка станет сворачивание политического партнёрства и превращение Чёрного моря в анклав нарастающих боевых действий», – написал Лепехин.

Военный эксперт Борис Рожин, напротив, считает, что Турция заключит договоренности с Россией без учета мнения Украины.

«Удары по портовой инфраструктуре, которая ранее защищалась зерновой сделкой, будут продолжаться, защищитить эти объекты нацистский режим не может, поэтому ценность оставшихся портов будет снижаться при более-менее систематических ударах. Наиболее вероятный сценарий – отдельные договоренности России и Турции по зерновому хабу без Украины при продолжающихся ударах по инфраструктуре на побережье Черного моря», – написал он.