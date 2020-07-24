Отчаявшийся Дроздов предложил вручить по квартире и миллиону всем «отпрыскам умирающих КГБшников»

24.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Молодое поколение украинцев, которое в соцопросах выразило сожаление в отношении развала СССР, это внуки «недобитых КГБщных варваров».

Об этом в эфире «4 канала» заявил львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Этот феномен когда молодое поколение, которое не помнит того времени, почему-то в него ментально заземлено, такого нет ни в одной постсоветской стране. Ни один поляк, родители которого тоже жили в «красной» Польше, ни один венгр, где тоже была венгерская Компартия, ни один чех, которых насильно соединили в одну страну Чехословакию, ни один словак, которому 20-25 лет, никогда не скажет ничего хорошего про «красный» период своей отчизны.

А у нас до сих пор работают эти российские колонизаторские все темы, они подпитывают эту всю ностальгию по Советскому Союзу как за чем-то хорошим- у всех тех недобитков КГБшников, которые пришли на всё готовое.

Те 20 процентов или сколько молодёжи, которые ностальгируют за Советским Союзом – это внуки недобитых варваров, которые пришли на всё готовое и сделали это пространство своим, варварским. Нет им за это прощения. Не им, а их родителям, которые просто не сказали своим внукам: полюби эту землю, куда ты пришёл и где ты будешь жить, полюби, пойми, что у неё другая история», – распалялся Дроздов.

«Сколько надо заплатить и сколько запихнуть в рыло колбасы этим людям, чтобы они наконец сказали, что Украина хорошая? – возмущался бандеровец. – Что нужно сделать, может миллион им дать? Что сделать, чтобы они сказали: да, Украина хорошая? Может каждому дать по квартире, по машине, открыть счёт в швейцарском банке, мол, это вам от Украины, чтобы они её, наконец, полюбили? Да пошли они на три буквы!»

Что же касается старшего поколения, то здесь, по его словам, дело безнадёжное.

«Я имею в виду такое русифицированное, которое никогда не пристанет к Украине, которое так и останется советским человеком и в гроб пойдёт советским человеком – для меня это закрытая тема, я до этого не достучусь и не нужно на это тратить время.

Это генерация, которая отходит: советские люди должны умереть. Скажу прямо, не могу дождаться, когда, наконец, советский человек как идентичность, наконец, – чтобы у них уже ноги остыли. 30 лет нет Союза, а советские люди до сих пор есть – вы где-то такое видели? Цирк. А вот, собственно, с новой генерацией у нас тема проиграна», – сокрушался Остап Дроздов.