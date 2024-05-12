Отчаявшийся Генштаб Украины погнал две бригады в смертельный «контрнаступ» на Крынки

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Чтобы хоть как-то компенсировать продвижение российской армии на харьковском направлении, Киев погнал в наступление на Херсонском направлении две бригады морпехов ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала «Полит эксперт» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что наше командование делает для того, чтобы противник не смог акцентировать весь свой резерв, и прорвать? Началось серьёзное движение на южном фронте, от Херсона до Крынок. Там очень серьёзное движение, наши морпехи начинают выходить, занимают. На южном фронте наши начали движение, у морпехов задача – образовать плацдарм. Это они и делают», – сказал Стариков.

«А противник держит на южном фронте такую же группировку, 50 тысяч. У нас морпехов две бригады, а они там держат целую армию. Это стратегия, которую проводит Генеральный штаб, и которую утвердил главком генерал Сырский», – подытожил полковник.