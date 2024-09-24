Просроченный украинский президент Владимир Зеленский понимает, что проиграл, и пытается втянуть в войну страны НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «DW» заявил американский историк, советолог и русовед Джеффри Робертс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что всё, что сейчас происходит с Зеленским – это признак отчаяния. Украина проигрывает войну, конец уже близок, и для Украины он будет не очень приятным. Поддержка Украины Западом ослабевает.

Поэтому Зеленский предпринимает ряд отчаянных шагов. Его цель с самого начала конфликта – найти способ прямо вовлечь НАТО в войну, потому что это единственный способ позволить Украине выжить и одержать победу во всех смыслах», – сказал Робертс.