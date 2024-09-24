Отчаявшийся Зеленский всеми силами пытается вовлечь НАТО в войну

Вадим Москаленко.  
24.09.2024 23:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 312
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Просроченный украинский президент Владимир Зеленский понимает, что проиграл, и пытается втянуть в войну страны НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «DW» заявил американский историк, советолог и русовед Джеффри Робертс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Просроченный украинский президент Владимир Зеленский понимает, что проиграл, и пытается втянуть в войну страны...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Я думаю, что всё, что сейчас происходит с Зеленским – это признак отчаяния. Украина проигрывает войну, конец уже близок, и для Украины он будет не очень приятным. Поддержка Украины Западом ослабевает.

Поэтому Зеленский предпринимает ряд отчаянных шагов. Его цель с самого начала конфликта – найти способ прямо вовлечь НАТО в войну, потому что это единственный способ позволить Украине выжить и одержать победу во всех смыслах», – сказал Робертс.

«Зеленский пытается пробовать различные тактики и подходы для достижения своей цели. Поэтому перед поездкой в Штаты он устроил целую пиар-кампанию.

У него был план победы, который он собирался представить Байдену в США. Но сначала он говорил о плане победы, а теперь говорит о плане мира. Всё это – просто пропаганда», – добавил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть