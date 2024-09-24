Отчаявшийся Зеленский всеми силами пытается вовлечь НАТО в войну
Просроченный украинский президент Владимир Зеленский понимает, что проиграл, и пытается втянуть в войну страны НАТО.
Об этом в эфире интернет-канала «DW» заявил американский историк, советолог и русовед Джеффри Робертс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что всё, что сейчас происходит с Зеленским – это признак отчаяния. Украина проигрывает войну, конец уже близок, и для Украины он будет не очень приятным. Поддержка Украины Западом ослабевает.
Поэтому Зеленский предпринимает ряд отчаянных шагов. Его цель с самого начала конфликта – найти способ прямо вовлечь НАТО в войну, потому что это единственный способ позволить Украине выжить и одержать победу во всех смыслах», – сказал Робертс.
«Зеленский пытается пробовать различные тактики и подходы для достижения своей цели. Поэтому перед поездкой в Штаты он устроил целую пиар-кампанию.
У него был план победы, который он собирался представить Байдену в США. Но сначала он говорил о плане победы, а теперь говорит о плане мира. Всё это – просто пропаганда», – добавил эксперт.
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