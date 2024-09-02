Отчаявшись выгнать русских из Крыма, Ходжес взялся за богатых украинцев во Франции

Обещавший в прошлом году, что ВСУ летом возьмут Крым и раскритикованный за эти прогнозы, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес теперь говорит, что не знает, когда «закончится война», обвиняя в этом западные правительства. Об этом он заявил в интервью украинскому «Новыны. Лайв», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это зависит от США, Германии, Великобритании и Франции. Если бы мы сказали, что хотим, чтобы Украина победила, то не было бы никаких ограничений. Было бы неограниченное количество всего необходимого. Я имею ввиду, что все могло бы закончиться еще в прошлом году, если бы мы взяли на себя такое обязательство», – сказал Ходжес.

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Он критикует Запад за то, что тот ввел мало санкций против российской нефтегазовой отрасли.

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Украину американский «ястреб» призывает мобилизовывать как можно больше людей, потому что «долгая война требует больше ресурсов».

«Я бы обратился к своим соотечественникам и соотечественницам, которые живут за границей. А это сейчас миллионы украинцев. Я имею ввиду, что есть много зажиточных украинцев, которые имеют свои вилы на юге Франции. Я не знаю, как много украинцев, в том числе и зажиточных, могут не быть в Украине, чтобы помочь выиграть эту войну. Если бы я был командиром, я бы обратился к своим соотечественникам с призывом, что каждый должен принять участие в этом», – сказал Ходжес.