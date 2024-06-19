Отчего верещит украинская пропаганда. Путин в Северной Корее

Закончился двухдневный визит Путина в КНДР. До этой поездки он посещал Пхеньян на заре своей президентской карьеры в 2000 году и встречался тогда с Ким Чен Иром, отцом нынешнего лидера Северной Кореи. Путин совершенно искренне отметил, как похорошела столица КНДР благодаря усилиям корейского народа.

К слову, до сих пор живуче клише, будто бы КНДР — это такое жуткое коммунистическое захолустье, где время остановилось в 1953 году, когда закончилась кровопролитная Корейская война. Особенно усердствуют и не жалеет грязи украинская пропаганда. Что интересно, по сравнению с Пхеньяном современный Киев выглядит натуральной помойкой, а о таком луна-парке, как в столице КНДР, превращенный в свинарник древний русский город может только мечтать.

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И это не говоря о действующем ультрасовременном научном центре — Дворце науки и технологий, подобного которому киевскому режиму, селюковому до костей мозга, не видать, как своих ушей.

Уже понятно, что новый виток сотрудничества РФ и КНДР предусматривает модернизацию железнодорожной и транспортной сети республики, помощь в области энергетики и промышленности, а также сельского хозяйства. Но главной интригой, заставляющей нервничать Запад и враждебно настроенных к Пхеньяну врагов КНДР, является военное соглашение.

Совместное заявление Путина и Ким Чен Ына о стратегическом партнерстве наших государств, включающем взаимную военную помощь в случае военной агрессии, заставило выпасть в осадок правящие круги в Вашингтоне, Токио и Сеуле. В «обкоме» уже успели заявить, что Путин и Ким таким образом объявили США своим врагом, хотя сам собой напрашивается вопрос: А чего ещё вы ожидали, обложив наши страны санкциями, сколачивая военные блоки и блочки у наших границ, открытым текстом заявляя о нанесении «стратегического поражения» и передавая оружие отморозкам с разрешением бить им по нашей же территории?

Особенно показателен жалобный писк из Сеула: «А нас-то за що?!». В Южной Корее заявили, что не понимают смысла в союзничестве России и КНДР и заявили, будто Пхеньян уже передал Москве 1 млн артиллерийских снарядов. И кто это учит нас, как правильно ковырять в носу? Оккупированное марионеточное государство, передавшее не менее 1 млн снарядов нацистскому киевскому режиму в 2023 году и продолжающее снабжать бандеровцев боевыми дронами и другой военной матчастью?

Собственно, заявление о коллективной обороне России и КНДР, а также о намерении перейти к военно-техническому сотрудничеству, возымело эффект разорвавшейся клизмы для коллективного Запада. Россия, готовая обрушиться всей своей мощью на врагов КНДР, появление северокорейских солдат в зоне СВО, а также открытые для Действующей армии арсеналы Северной Кореи — это плохие новости для наших противников, а для Киева это просто катастрофа.

Для Токио и Сеула новости также неутешительные. Россия наверняка поможет Киму модернизировать танковый парк армии КНДР, усилить её боевой авиацией и другой матчастью, дефицит которой испытывают наши соседи, помочь Пхеньяну с разработкой и строительством космических аппаратов, досыта накормить северян — тут есть от чего приуныть. И, что немаловажно, на Западе не знают, как помешать этому сотрудничеству: санкции введены по-максимуму и ничего кардинально не изменят, а посылать флоты и армады самолетов бессмысленно — Россия и КНДР граничат друг с другом напрямую и, вроде бы, поднимался давно назревший вопрос о строительстве автомобильной дороги, что должна связать наши страны.

Из Пхеньяна Путин полетел укреплять связи с Вьетнамом, у которого, несмотря на отгремевшую почти полвека назад войну на уничтожение, наладились неплохие связи с США. И ладно, но убедить Ханой присоединиться к БРИКС и к другим интеграционным процессам с участием России — это будет ещё одной хорошей оплеухой для западного гегемонизма.