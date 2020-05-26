26.05.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Военные преступления, Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Отчет ОБСЕ подтвердил военные преступления Украины


Украинские представители на переговорах божатся, что никто не стреляет, в то время, как подразделения ВСУ открывают огонь по Донбассу.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что 26 мая пройдет очередное заседание Контактной группы.

« Мы ждём, когда же украинская сторона заговорит опять о Консультативном совете, о многих вещах, а тут всплывают такие незадачи. В пятницу было заседание Контактной группы, в котором Украина потребовала [остановить мобилизацию корпусов ЛДНР] и говорила, что мы клянёмся, божимся – никто не стрелял, даже мы разговаривали с военными: «Та нащо воно нам надо!»

Сегодня выходит отчёт ОБСЕ. В 17 часов началось заседание Контактной группы, в 17:20 до 17:35 двадцать четыре прилёта из станкового гранатомёта по тем людям, которые ремонтировали ЛЭП. И это в то самое время, когда этот человек открывал рот и рассказывал о том, что это всё «маячня», это всё ложь. Я жду, как человек будет оправдываться или как он будет извиняться за откровенную открытую ложь, которая подтверждена СММ», – заявил дипломат.

«Только я боюсь, что не дождусь, потому что это не интересует ни Францию, ни Германию, ни «гарантов», которые якобы хотят мира на Донбассе. Потому что мира они, на самом деле, не сильно хотят. Есть только эти шесть миллионов человек, четыре миллиона с одной стороны и два – с другой, которые являются заложниками всего этого игрища в геополитику», – добавил Мирошник.

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