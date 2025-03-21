Отдадимся России или США. У самих шанса нет – киевский бизнесмен
Украина за 30 лет так и не доказала свою жизнеспособность.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший майданщик, лидер движения «SaveФоп», эмигрировавший из Украины из-за уголовного преследования активист Сергей Доротич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас очень много гомона в комментариях, из провластных рупоров: «Проныры, американцы забирают и то, и то, хотят отжать, не дадим». Тут же подключаются наши, на голову ударенные, говорят: «Нет, как же так, это наше». Вы в своем уме, друзья? У нас два варианта – или забирают американцы, или забирают россияне. Из чего вы выбираете? Вы так кричите, будто мы побеждаем или имеем успех на поле боя. Вы видите, что с каждым днем все больше «Шахидов»?
Россия заявила, что они в разы увеличивают производство беспилотных летательных аппаратов и полностью накроют всю Украину. Вы что, чего ждем? Ждем и рассказываем, что нельзя давать атомную энергетику, нельзя отдать трубу, нельзя отдавать недра. Чем больше будет американского большого бизнеса в Украине, тем лучше. И тут рассказывают: «Посмотрите, как американцы действовали в других странах, вы не знаете».
Давайте разберемся. Южная Корея – плохо? Полностью американский протекторат, американские корпорации, американские военные базы. Идем дальше – Пуэрто-Рико уже штатом стало. Доминикана, Панама – что еще вам назвать, – Польша, Румыния. Кого еще вам привести? Япония – тоже американский протектора. Потому, друзья, все, закончились танцы – у нас было больше, чем 30 лет, чтобы сделать что-то свое. Не сделали, неспособны мы. И у нас варианта два: или россияне, или американцы, ну, возможно, еще третий вариант – какая-то синергия американско-российская, других вариантов выжить у украинской нации нет», – заявил Доротич.
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