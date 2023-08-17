«Отдала территории и вошла в НАТО»: в Киеве призывают равняться на Финляндию

На саммите НАТО, который состоялся в июле в Вильнюсе произошел перелом, после которого Запад стал намекать Украине на отказ от территорий в обмен на членство в НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил основатель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко, известный тем, что отдал приказ своим подчиненным кастрировать российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Друзенко, такой вариант вероятен, нечто похожее пережила Финляндия, которая в войне с СССР потеряла примерно столько же территорий, что и Украина сейчас, но в итоге стала членом НАТО.

«Мы зависим с одной стороны от того, сколько ресурсов вбрасывает Россия в эту войну, а с другой – сколько Запад нам помогает. Эти две вещи, на которые… ну, на Россию мы вообще мало влияем, а на Запад все меньше. Такое впечатление, что в Вильнюсе произошел какой-то перелом и западные лидеры, не показывая этого публично, все больше посылают месседжи, что нужно быть более благодарными за помощь, потому что на самом деле, какие бы мы храбрые не были, без западной помощи мы вряд ли бы выстояли… Снова-таки, нам намекает второй человек в аппарате НАТО, что, рассматриваете ли вы такой вариант, – оно примерно так звучало, – вы подумайте… Кстати, Финляндию взяли в НАТО без 20% территории, которую отжал в свое время Советский Союз… Да, можно сравнить с кем угодно – с Польшей, с Чехией, с кем угодно, кто избрал другой путь, чем Финляндия. Финляндия оказалась более дальновидной страной, хоть это действительно было унижение», – заявил Друзенко.