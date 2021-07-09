Отдала жизнь за Россию: В Донецке умерла известный военкор Катя Катина

09.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Получившая известность благодаря освещению событий Русской весны из Донецка, военный корреспондент Катя Катина (настоящая фамилия – Василенко) скончалась в возрасте 35 лет. В Сети она вела блог «Рыжая с камерой». Коллеги говорят, что Катерина «сгорела на войне». Несколько дней назад у журналистки случился инсульт, она попала в больницу в тяжелом состоянии. Сегодня военкор умерла от кровоизлияния в мозг.

Как сообщает министерство информации ДНР, Василенко по образованию была филологом – преподавателем английского языка и литературы. В 2014 году сначала она хотела записаться в 2014 году в женское ополчение, но затем стала заниматься журналистикой.

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«В сентябре 2019-го под Донецком погиб жених Кати Катиной, снайпер Андрей Куцкий, позывной «Скрипач». Героический парень из Одессы, который ушёл в ополчение 2 мая 2014 года. Он сказал мне как-то, что для него в тот день не стоял выбор, а было однозначно понятно, что в Одессе он после этого жить не сможет. Теперь вот Катя Катина ушла…Две жизни двух русских людей, отданные за Донбасс. А шире – за Россию», – комментирует телеведущий Андрей Медведев.

Соболезнования выразил глава ДНР Денис Пушилин.

«Совсем недавно Катя Катина подарила мне свою книгу – дневники военкора. И вот сегодня её не стало… Катя навсегда останется ярким символом бесстрашия журналистов Русской весны в Донбассе. Нам очень будет ее не хватать – энергичной, пытливой, храброй – рыжей девчонки с камерой. Самые искренние соболезнования родным и близким. Вечная светлая память Кате!» – написал Пушилин.