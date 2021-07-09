09.07.2021, Донецк, Сергей Вредников  
 
Война, Дзен, Донбасс, Русская Весна
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Отдала жизнь за Россию: В Донецке умерла известный военкор Катя Катина

Получившая известность благодаря освещению событий Русской весны из Донецка, военный корреспондент Катя Катина (настоящая...

Получившая известность благодаря освещению событий Русской весны из Донецка, военный корреспондент Катя Катина (настоящая фамилия – Василенко) скончалась в возрасте 35 лет. В Сети она вела блог «Рыжая с камерой». Коллеги говорят, что Катерина «сгорела на войне». Несколько дней назад у журналистки случился инсульт, она попала в больницу в тяжелом состоянии. Сегодня военкор умерла от кровоизлияния в мозг.

Как сообщает министерство информации ДНР, Василенко по образованию была филологом – преподавателем английского языка и литературы. В 2014 году сначала она хотела записаться в 2014 году в женское ополчение, но затем стала заниматься журналистикой.

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«В сентябре 2019-го под Донецком погиб жених Кати Катиной, снайпер Андрей Куцкий, позывной «Скрипач». Героический парень из Одессы, который ушёл в ополчение 2 мая 2014 года. Он сказал мне как-то, что для него в тот день не стоял выбор, а было однозначно понятно, что в Одессе он после этого жить не сможет. Теперь вот Катя Катина ушла…Две жизни двух русских людей, отданные за Донбасс. А шире – за Россию», – комментирует телеведущий Андрей Медведев.

Соболезнования выразил глава ДНР Денис Пушилин.

«Совсем недавно Катя Катина подарила мне свою книгу – дневники военкора. И вот сегодня её не стало… Катя навсегда останется ярким символом бесстрашия журналистов Русской весны в Донбассе. Нам очень будет ее не хватать – энергичной, пытливой, храброй  – рыжей девчонки с камерой. Самые искренние соболезнования родным и близким. Вечная светлая память Кате!» – написал Пушилин.



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