Отдалась ЕС – журналист поведал, как болгарская элита предавала интересы своего народа

10.09.2021 22:26 (Мск), София, Алексей Топоров

Болгарский журналист и ведущий Болгарского Национального Телевидения (БНТ) Бойко Васильев рассказал, что во имя вступления в Евросоюз руководство Болгарии пошло на «жертвы», игнорируя волю населения страны.

Об этом Васильев заявил в ходе беседы с коллегой Асеном Геновым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В странах бывшей Югославии членство в ЕС считается само собой разумеющимся, но на самом деле этот процесс требует жертв, – заявил Васильев. – Первый пример – это закрытие четырех реакторов, которое Болгария сделала в начале 21 века, и 75% общества были против. Другой пример – Болгария встала на сторону Запада в истории Косово, и снова три четверти общества были против (Болгария признала независимость Косово в 2008 году). Это была настоящая жертва. Политики, лидеры, которые сделали эти шаги, знали, что они жертвуют собой, что они потеряют политические очки и, возможно, свое политическое будущее. Но Болгария присоединилась к Европейскому Союзу в 2007 году».

Васильев также считает, что для решения «македонской проблемы» и вступления Северной Македонии в ЕС, которое пока блокирует Болгария, требуя от македонцев отказаться от национальной идентичности, должна быть разработана дорожная карта с четким указанием шагов, которые должны предпринять обе стороны.

По его словам, в этом случае на Скопье могут повлиять союзники из ЕС, в частности Германия.