Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
10.09.2021 22:26 (Мск), София, Алексей Топоров
 
Балканы, Болгария, Дзен, дискриминация, ЕС, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал
Просмотров:

Отдалась ЕС – журналист поведал, как болгарская элита предавала интересы своего народа

Болгарский журналист и ведущий Болгарского Национального Телевидения (БНТ) Бойко Васильев рассказал, что во имя...

Болгарский журналист и ведущий Болгарского Национального Телевидения (БНТ) Бойко Васильев рассказал, что во имя вступления в Евросоюз руководство Болгарии пошло на «жертвы», игнорируя волю населения страны.

Об этом Васильев заявил в ходе беседы с коллегой Асеном Геновым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В странах бывшей Югославии членство в ЕС считается само собой разумеющимся, но на самом деле этот процесс требует жертв, – заявил Васильев. – Первый пример – это закрытие четырех реакторов, которое Болгария сделала в начале 21 века, и 75% общества были против.

Другой пример – Болгария встала на сторону Запада в истории Косово, и снова три четверти общества были против (Болгария признала независимость Косово в 2008 году). Это была настоящая жертва.

Политики, лидеры, которые сделали эти шаги, знали, что они жертвуют собой, что они потеряют политические очки и, возможно, свое политическое будущее. Но Болгария присоединилась к Европейскому Союзу в 2007 году».

Васильев также считает, что для решения «македонской проблемы» и вступления Северной Македонии в ЕС, которое пока блокирует Болгария, требуя от македонцев отказаться от национальной идентичности, должна быть разработана дорожная карта с четким указанием шагов, которые должны предпринять обе стороны.

По его словам, в этом случае на Скопье могут повлиять союзники из ЕС, в частности Германия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть