Отдан новый приказ НАТО нанести удары по мирным жителям Донбасса, Крыма и Приазовья – эксперты

НАТО, обеспечивающее украинскую группировку оружием и спутниковыми данными разведки, специально отдаёт приказ на удары по скоплению мирных жителей. Расчёт – на дестабилизацию, рост недовольства и неверия в российскую армию накануне выборов президента РФ. В ближайшее время следует ожидать новых террористических атак на Донбасс, Крым и новые территории Приазовья.

Об этом заявил в эфире «Первого севастопольского» полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Киселёв привёл детали убийства мирных жителей Донецка на минувших выходных, свидетельствующие, что удар наносился оружием НАТО и при полной координации кураторов альянса.

«Удар по мирным жителям произошёл в дневное время, когда в районе рынка было огромное количество людей. В этот момент ударили именно 155-ми снарядами. Донецк постоянно находится под ударами либо HIMARS, либо Storm Shadow, либо боеприпасы 155-го калибра, которые выпускают либо с М-777 американских, либо французских САУ CAESAR, либо с польских AHS Krab. И снаряд был производства блока НАТО, западной коалиции, которая сегодня поддерживает киевскую хунту и поставляет боеприпасы – это очевидно», – указал он.

Дистанция, с которой стреляли по Донецку, под силу только натовским гаубицам.

«Миномёт 120-го калибра не может добить до центра Донецка с позиций ВСУ, потому что расстояния, дистанции увеличились. Точно так же гаубица Д-30 не может добить, или 2С1 «Гвоздика», потому что дистанция ограничена. Они били именно с большого расстояния. Установка, которую они подогнали на 40 км, и были чёткие координаты. Это всё было подсвечено непосредственно самолётами блока НАТО, которые ведут постоянный мониторинг на территории Донбасса», – сказал полковник.

Он считает, что, направляя удары по мирным жителям, НАТО стремится перебить позитивную для России повестку, чья армия в последние недели начала теснить ВСУ на поле боя.

«В районе Артёмовска есть большие успехи. Там добровольческий корпус, который уже практически вышел на передовые позиции Часов Яра. Так же нужно рассматривать успехи на Соледаре, успехи в направлении Авдеевки. Что им остаётся делать? Безусловно, только создать условия внутри наших республик, чтобы люди начали протестовать против действующей власти, подорвать и доверие к нашей армии, подорвать веру и доверие к нашему президенту. Впереди у нас выборы в марте месяце. Поэтому всё будет делаться для того, чтобы наносить эти удары. Я недавно был в Севастополе, там такая же практически ситуация, когда беспилотники и ПВО срабатывает по 10-20 раз. Точно так же на Херсонском направлении. Сейчас усилия киевской хунты будут направлены для удара по мирным городам», – заключил Киселёв.

Заведующий кафедрой военно-политической работы ЧВВМУ им. Нахимова Александр Рябцев напомнил, что обстрел Донецка 21 января произошел в день траурных мероприятий по погибшим от обстрела в этот день в 2015 году. Поэтому удар был целенаправленным.

«У меня вопрос: если эти самолёты (разведки) летают, значит, надо сделать так, чтобы они не летали? Почему мы так лёгенько вызываем французских послов? Они с нами воюют напрямую. Сейчас президент подписал указ о создании специального фонда по возвращению собственности, начиная с царских времен и СССР. Потому что в Прибалтике уже просто начинают забирать собственность. А что мы раньше не реагировали на действия поляков, на действия Прибалтики? Они забирают собственность, а потом начинают стариков выселять», – подчеркнул он.

По оценке эксперта, ответы на подобные действия должны быть симметричными и своевременными.

«Мы как-то пытаемся – как-то мягко с ними обходиться. Слава Богу, англичанам запретили вылавливать рыбу в Баренцевом море, но по-прежнему у нас работают английские школы, очень тесно контролируемые английской разведкой MI6. Я был в комиссии в Астрахани, когда там закрывали турецкий лицей, и могу сказать, что там часть преподавателей были кадровые турецкие разведчики. А что, здесь нет английских разведчиков, которые готовят нам «пятую» колонну?», – указал преподаватель. «Мне кажется, наши действия должны быть сконцентрированы на конкретных шагах против Англии, которая против нас играет. Я не удивлюсь, если приказ об обстреле Донецка давался непосредственно натовскими генералами, а не украинскими. Ничуть не удивлюсь. И что это осуществляли французские военнослужащие или польские. А мы закрываем глаза. Мне кажется, надо уже более жёстко, хотя бы в политическом пространстве, свою позицию высказывать», – заключил Рябцев.