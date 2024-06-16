Отдать Украине ЗАЭС и разблокировать морские порты: спойлер итоговой декларации швейцарского форума Зеленского

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Агентство Reuters опубличило содержание проекта итогового коммюнике идущего сейчас в Швейцарии «форума мира» Зеленского. Как оказалось, участникам мероприятия собираются подсунуть на подпись крайне жесткий вариант документа.

И это несмотря на то, что представителей многих стран «Глобального Юга» заманивали в Швейцарию заверениями в том, что там не будет обсуждаться ничего конфронтационного – лишь гуманитарные вопросы и общеприемлемые темы продовольственной и ядерной безопасности, а так же возвращения военнопленных и гражданских лиц.

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На поверку же итоговая декларация саммита, если инсайд Reuters не врет, оказалась не такой общей и беззубой, как обещали азиатам и африканцам.

Среди прочего, в проекте документа содержится прямое обвинение России в «масштабных человеческих страданиях и разрушениях», призыв уважать территориальную целостность Украины и более того – призыв вернуть Киеву контроль над ЗАЭС и восстановить доступ к морским портам.

Также в проекте содержится требование провести обмен военнопленных по формуле «всех на всех» и вернуть на Украину «всех незаконно вывезенных гражданских лиц, включая детей», которых организаторы форума насчитали аж 20 тысяч человек.

«Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие незаконно удерживаемые украинские гражданские лица должны быть возвращены в Украину», – отмечается в черновике итоговой декларации саммита.

Вместе с тем, из проекта изъята предварительная ссылка на «российскую агрессию», а употребляется лишь более нейтральное слово «война».

Также из документа стало известно, что Турция, Саудовская Аравия и Кения хотели бы, чтобы Россия все же присутствовала на саммите. С другой стороны, Зеленский и Ермак анонсировали, что готовы пойти на уступки и пригласить Россию на второй «форум мира» – после того, как представителям Москвы вручат для ознакомления оформленные в качестве солидарного требования «мирового сообщества» итоги первого саммита.

Как пишет Reuters, ожидается, что некоторые лидеры стран-участниц покинут Швейцарию досрочно. Во второй, заключительный день форума отметят общую позицию относительно необходимости ядерной и глобальной продовольственной безопасности.

«Любая угроза или применение ядерного оружия в условиях войны, продолжающейся против Украины, недопустимы… Свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей критически важны. Нападения на торговые корабли в портах и на всем маршруте, а также против гражданских портов и гражданской портовой инфраструктуры неприемлемы. Продовольственную безопасность никак нельзя использовать как оружие», – говорится по этому поводу в проекте коммюнике.