Отдать Запорожскую АЭС и половину от коммерческой цены всего газа – в Киеве выдвинули условия по транзиту

Елена Острякова.  
14.08.2024 17:24
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Труба, Украина


Россия может продолжать поставлять газ в Европу, но на услових Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший генеральный директор ГТС Украины Сергей Макагон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может продолжать поставлять газ в Европу, но на услових Украины. Об этом на...

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«Какие бы условия я бы персонально предложил. Во-первых, это возвращение нам Запорожской АЭС. Во-вторых, это прекращение обстрелов наших объектов энергетики. Третье условие, мы вводим дополнительные налоги на этот транзит. Почему мы сейчас получаем за транзит 30 долларов, а не 130. Если цена на газ в Европе 400 долларов, я считаю, что мы можем требовать ренту 100-150 долларов за тысячу кубических метров. Тогда россияне будут торговать на 11 миллиардов, но 4-5 миллиардов будет получать Украина. Это уже какой-то паритет», – рассуждал Макагон.

Напомним, транзитный договор с Украиной закончится к концу этого года. В случае остановки маршрута «Газпром» потеряет экспорт на 12 млрд кубометров при общем объеме экспорта 204 миллиарда кубометров в год. Даже при нынешних растущих ценах это чуть больше 2% денежных поступлений. А при прогнозируемом росте цен в Европе потеря украинского маршрута будет с лихвой перекрыта продажами газа из «Турецкого потока», объем прокачки по которому составляет почти 16 млрд кубометров.

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