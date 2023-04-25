Отделался предупреждением – в Москве задержали вербовщика ВСУ
Федеральная Служба Безопасности России задержала работника охранного агентства Москвы, который призывал коллег выехать на территорию Украины и вступить в ряды ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Получены достоверные данные о призывах сотрудника частного охранного предприятия выехать на территорию Украины и принять участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ против Вооруженных Сил Российской Федерации за денежное вознаграждение.
Установлено, что сотрудник частного охранного предприятия в целях улучшения своего материального положения высказывал намерения о поездке в зону боевых действий на Украине, где планировал принять участие на стороне ВСУ Украины», – сообщили в ведомстве.
Правоохранители выяснили, что несостоявшийся наёмник хотел таким образом заработать денег, а также искал подельников для дальней «командировки».
Задержанному объявили официальное предупреждение о недопустимости действий подобного рода. Было сообщено, что за участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, равно как и за вербовку, обучение, финансирование или иное обеспечение наемника – УК России предусмотрено наказание с лишением свободы на срок от 7 до 18 лет.
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