Отделался предупреждением – в Москве задержали вербовщика ВСУ

Федеральная Служба Безопасности России задержала работника охранного агентства Москвы, который призывал коллег выехать на территорию Украины и вступить в ряды ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Получены достоверные данные о призывах сотрудника частного охранного предприятия выехать на территорию Украины и принять участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ против Вооруженных Сил Российской Федерации за денежное вознаграждение.

Установлено, что сотрудник частного охранного предприятия в целях улучшения своего материального положения высказывал намерения о поездке в зону боевых действий на Украине, где планировал принять участие на стороне ВСУ Украины», – сообщили в ведомстве.