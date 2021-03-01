Отделение партии «Родина» в Башкирии поможет многодетной семье получить новую квартиру

25.03.2021, Москва, Максим Никифоров

Многодетная семья Шайхуллиных уже 17 лет ждёт переселения из аварийного жилья, но местное правительство не спешит предоставлять ей квартиру.

Многодетная семья Шайхуллиных, проживающая в Республике Башкортостан, уже 17 лет «стоит в очереди» на получение квартиры. Сейчас семья проживает в аварийном доме, который был «заброшен» по вине местного правительства. Более того, власти республики, создавшие ужасные условия для жизни в доме Шайхуллиных, не спешат предоставлять многодетной семье новую квартиру, которая положена им по закону.

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Шайхуллины подали заявку на улучшение жилищных условий ещё в 2004 году, но новую квартиру до сих пор не получили. Более того, в 2017 году правительство вычеркнуло многодетную семью из списка претендентов на новую квартиру под предлогом того, что старшие дети уже стали совершеннолетними, поэтому семья перестала быть многодетной. Но в ситуацию вмешалась местная прокуратора и восстановила законные права Шайхуллиных. Сейчас они 54-е в очереди на получение новой квартиры.

Историей семьи Шайхуллиных заинтересовалось региональное отделение партии «Родина», которое взяло ситуацию на свой контроль. Члены партии обратились в районную администрацию и инициировали проведение брифинга по данной проблеме. Так, мэр Вячеслав Гапоненко на брифинге заявил:

«Когда дом признают аварийным, семья в любом случае получит новое жильё, независимо от того, на балансе муниципалитета находится постройка или в собственности».

«Несмотря на заявления властей и «свет в конце тоннеля», партия «Родина» по условному соглашению с администрацией выступит посредником между сторонами. Ведь очевидно, что контроль за исполнением социальных программ в республике Башкортостан требует повышенного внимания», – рассказал Председатель регионального отделения партии «Родина» Арсений Маслов

Первые положительные предпосылки в решении проблемы Шайхуллиных уже наметились. Местное правительство не собирается оспаривать аварийность дома многодетной семьи. Также мэр заявил, что на сегодняшний день есть фонд, из которого администрация может предоставить Шайхуллиным квартиру.