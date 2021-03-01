Отделение партии «Родина» в Башкирии поможет многодетной семье получить новую квартиру
Многодетная семья Шайхуллиных уже 17 лет ждёт переселения из аварийного жилья, но местное правительство не спешит предоставлять ей квартиру.
Многодетная семья Шайхуллиных, проживающая в Республике Башкортостан, уже 17 лет «стоит в очереди» на получение квартиры. Сейчас семья проживает в аварийном доме, который был «заброшен» по вине местного правительства. Более того, власти республики, создавшие ужасные условия для жизни в доме Шайхуллиных, не спешат предоставлять многодетной семье новую квартиру, которая положена им по закону.
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Шайхуллины подали заявку на улучшение жилищных условий ещё в 2004 году, но новую квартиру до сих пор не получили. Более того, в 2017 году правительство вычеркнуло многодетную семью из списка претендентов на новую квартиру под предлогом того, что старшие дети уже стали совершеннолетними, поэтому семья перестала быть многодетной. Но в ситуацию вмешалась местная прокуратора и восстановила законные права Шайхуллиных. Сейчас они 54-е в очереди на получение новой квартиры.
Историей семьи Шайхуллиных заинтересовалось региональное отделение партии «Родина», которое взяло ситуацию на свой контроль. Члены партии обратились в районную администрацию и инициировали проведение брифинга по данной проблеме. Так, мэр Вячеслав Гапоненко на брифинге заявил:
«Когда дом признают аварийным, семья в любом случае получит новое жильё, независимо от того, на балансе муниципалитета находится постройка или в собственности».
«Несмотря на заявления властей и «свет в конце тоннеля», партия «Родина» по условному соглашению с администрацией выступит посредником между сторонами. Ведь очевидно, что контроль за исполнением социальных программ в республике Башкортостан требует повышенного внимания», – рассказал Председатель регионального отделения партии «Родина» Арсений Маслов
Первые положительные предпосылки в решении проблемы Шайхуллиных уже наметились. Местное правительство не собирается оспаривать аварийность дома многодетной семьи. Также мэр заявил, что на сегодняшний день есть фонд, из которого администрация может предоставить Шайхуллиным квартиру.
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