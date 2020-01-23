Отделить от украинцев и уничтожить свидомую «нацистскую шваль» может только Россия – Монтян

23.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Только Россия сможет спасти украинский народ и разобраться, кто на Украине ей брат, а кто – подлежащий преследованию нацист.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила известный украинский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, только так можно «закрыть проект Украина», о чем в своих интервью заявлял бывший киевский журналист Андрей Ваджра.

«Ваше отношение к тезису Ваджры о том, что проект Украина должен быть закрыт?».

Смотря что иметь в виду под «проектом Украина». Под нацистским проектом, который замутили п…расы англо-саксы и пиндосы, конечно он должен быть закрыт. Но народ Украины, ведь, никуда не денется, я никуда не денусь.

Я не перестану быть украинкой, чтобы там ни рассказывал Ваджра. Не перестанут быть украинцами, причем абсолютно украиноязычным, мои родственники. Мы никуда не денемся.

Поэтому, как он собирается нас закрыть? Уничтожить физически или что сделать-то? А, естественно, всю эту нацистскую шваль надо уничтожить и закрыть. Но это может сделать только Россия», – заявила Монтян.