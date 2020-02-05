«Отделить своих от лжепастырей». Как прищемить хвост обнаглевшему Варфоломею?

05.02.2020, Киев, Виталий Гордеев

Много раз говорилось о том, что мошенничество и наперсточничество были главными составляющими политической технологии, которую использовал экс-президент Украины Петр Порошенко для втюхивания раскольничьего мутанта с аббревиатурой ПЦУ. Вся затея с томосом основывалась на подтасовках.

На первой стадии легкомысленную общественность уверяли в том, что в «поместную церковь» стремятся не только две раскольничьи структуры, но и каноническая УПЦ. На этом начальном этапе большая роль в фанарском наперстке отводилась старому вруну Филарету.

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Можно вспомнить, как старик Денисенко, «пронырливый, как коростель», брехал, глазом не моргнув, незадолго до так называемого «объединительного Собора украинской поместной церкви. «Будут участвовать в соборе все архиереи всех трех церквей, которые обратились к вселенскому патриарху за Томосом». «Всех трех церквей», поди ж ты. И кому бы, вы думали, он это говорил? Интервьюером выступал Алексей Венедиктов. «Веник» постигал эту «филькину грамоту» с улыбкой клинического идиота.

То, как используются либеральные российские СМИ для того, чтоб убедить мир в правомочности фанарской рейдерской схемы, — это вообще особая тема.

Итак, на первых порах Филарету отводилась в наперстке роль зазывалы. Потом он, сам того не подозревая, выполнял отвлекающую функцию. А в результате бортанули и самого Филарета. И стенания старика Денисенко были больше неинтересны фанарскому держателю наперстка.

Осенью 2018 года Фанар сделал откровенные телодвижения, демонстрирующие неприличность конечного замысла. И Варфоломей уже не скрывал намерений подмять под себя весь этот «поместный» лохотрон, начатый Порошенко и Филаретом.

Скандальные решения Синода Вселенского патриархата в октябре 2018 года явно смахивали на рейдерскую схему. Комментируя эти манипуляции Константинопольского патриархата, протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храма св. мц. Татианы при МГУ, прямым текстом предупреждал тогда: «Следите за руками: мы имеем дело с наперсточниками».

Он подчеркивал один из ключевых моментов, на котором основывалось решение Фанара об Украине: утверждение, что, якобы, право Москвы управлять Киевской епархией, согласно Грамоте Константинопольского Патриарха 1686 года, было временным.

Протоиерей Владимир Вигилянский популярно объяснял: «Таких грамот, посланий и официальных писем от Константинопольского Патриарха Дионисия за май-июнь 1686 года было 11. Все они были опубликованы еще в 1826 году, то есть почти 200 лет тому назад. Во всех этих документах подчеркивается то, что решение не носит временный характер. Право рукополагать Московским Патриархом Иоакимом (1621-1690) Киевского митрополита распространяется и на всех его преемников на Московской Патриаршей кафедре: “Патриархи, которые будут после него, подобным же образом…” Подробнейший анализ этих документов опубликован на сайте Церковно-Научного Центра «Православная Энциклопедия» Седмица.RU. Здесь научно опровергаются все домыслы, подтасовки и намеренное сокрытие фактов “турецких историков”».

Весьма податливой для фанарских манипуляций оказалась образованщина. Она делегировала своих шумных представителей для создания массовки в «поместном» лохотроне — вслед за отъявленными майдаунами и порохоботами, напрочь лишенными рефлексий. В то же время в сельской церковной общине (речь, разумеется, о канонической Украинской православной церкви) любая старушка защищена от фанарских манипуляций собственным непреложным знанием: митрополит Онуфрий — лучшее, что произошло с Украиной за последние шесть лет.

Предстоятель канонической УПЦ митрополит Онуфрий.

Показательный представитель майдаунства и порохоботства в одном флаконе — некий Александр Дедюхин. Сегодня он представляется в соцсетях настоятелем в одном из полтавских храмов ПЦУ. Какое-то время назад называл себя «священником Киевского патриархата». Еще будучи верным филаретовцем, порохобот Дедюхин вещал: «Создание Поместной Украинской Церкви — это вопрос нацбезопасности и уничтожения “русского мира”. Поместная Церковь — это даже не гвоздь в крышку гроба “русского мира”, а молоток, которым радостно и точно будут заколачиваться туда гвозди».

Став ПЦУшником, порохобот Дедюхин не менее активно демонстрирует животную злобу. О смерти протоиерея Всеволода Чаплина он пишет: «Чаплин всего лишь один из многих. Там ещё 140 миллионов, так что тоже не вижу особых поводов для радости». Дедюхин неподдельно огорчается и страстно негодует по таким поводам: «Буквально на днях, враги Украины, засевшие в ДБР, и ещё вчера защищавшие убийц Майдана, вызывают Порошенко и пытаются его осудить за непростые, но архинеобходимые решения для нашей борьбы за Независимость».

Таким образом, среднеарифметический порохобот и майдаун Дедюхин помогает нам в подтверждении и без того бесспорного тезиса: ПЦУ — это политтехнологический проект. Но для его целевой аудитории, таких же порохоботов и майдаунов, это не имеет ровно никакого значения.

Порохобот Дедюхин, выдающий себя за священника.

С образованщиной же работают другие спикеры. Такие, как Кирилл Говорун. В декабре 2018, накануне «собора нечестивых» (там называемого «объединительного собора украинской поместной церкви»), украинский ресурс «Левый берег» косноязычно сообщал: «имя Говоруна называлось в числе одного из возможных претендентов на Предстоятельство новой Поместной церкви». При этом некоторые издания все же до сих пор представляют его клириком РПЦ. 23 января 2020 года опубликовано его интервью российскому «Снобу» под названием «Архимандрит Кирилл Говорун: Украинского раскола больше нет»). Он представлен здесь как «архимандрит Кирилл Говорун, доктор философских наук, профессор Университета Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе, многолетний сторонник украинской автокефалии». Как видим, целевая аудитория Говоруна — не только украинская, но и российская образованщина. Через три дня после выхода этого интервью «голубь раскола» Говорун был принят Александрийским ересиархом Феодором Вторым, который в конце прошлого года признал ПЦУ.

Кирилл Говорун.

На днях госсекретарь США Помпео «благословлял» в Киеве главу ПЦУ Епифания.

Как видим, у популяризаторов ПЦУ и архитекторов раскола — довольно плотный график.

А чем может ответить наша сторона? Иерусалимский патриарх Феофил III в конце прошлого года призвал глав Поместных Православных Церквей Востока (греческой диаспоры) собраться в Иордании, чтоб на Всеправославном совещании обсудить проблему, возникшую в православном мире после одностороннего провозглашения автокефалии Церкви на Украине Константинопольским патриархом Варфоломеем. Закономерно, что тот же «Сноб» проявил больше интереса к разглагольствованиям раскольника Говоруна, чем к ноябрьскому визиту Иерусалимского патриарха в Москву.

Никто не сделает это за нас. «ПолитНавигатор» обратился за комментарием к украинскому православному публицисту Андрею Саенко относительно реакции патриарха Варфоломея на предложение Иерусалимского патриарха Феофила III-го провести Всеправославное совещание в Аммане.

«Как известно, Варфоломей I-й на приглашение ответил сердитым письмом, в котором строго увещевал патриарха Феофила, — говорит Андрей Саенко. — Речь вообще не шла о возможности приезда Варфоломея на совещание. Нет, Константинопольский патриарх раздраженно напомнил, что Феофил III не имеет никакого права собирать по своей инициативе подобные совещания. Это “учительское вразумление” говорит о том, что Варфоломей продолжает держаться насквозь лживой позиции, мол, Вселенский патриарх один имеет право собирать соборы и совещания.

Это ложь. Нигде это не записано. Это лишь подтверждает его прежние антиканонические измышления о его якобы первенстве среди предстоятелей поместных церквей. Да, его патриархат первым упоминается в диптихе. Но это лишь дань традиции. Дань тем временам, когда Византия составляла Православную Вселенную. И тогда звание Вселенский было логично. Теперь же оно звучит нелепо применительно к Варфоломею, который окормляет едва ли пару тысяч греков в Стамбуле, является по статусу государственным чиновником Турции и имеет еще паству в Америке, которая (паства) его, мягко говоря, недолюбливает.

Кстати, если говорить о первенстве: как раз именно из Иерусалима, где собирались Апостолы Христовы, и вышла наша Церковь. И если есть у кого-то право называться Церковью-Матерью, то в духовном плане, именно Иерусалимская Церковь сегодня имеет такое право больше других (не канонически, но, повторюсь, морально и духовно)».

Далее публицист предложил «ПолитНавигатору» своего рода «катехизис» на эту тему, где разложил по полочкам некоторые актуальные моменты:

«1. Разумеется, Варфоломей не только не поедет на совещание в Иордании, но и будет делать всё возможное (уже делает), чтобы совещание не состоялось.

Почему не поедет? Потому что на совещании наверняка будет поднят вопрос о предоставлении Стамбулом “автокефалии” украинским раскольникам. Это деяние, совершенное Варфоломеем при поддержке Госдепа, не только незаконное. Оно ещё сегодня является главной причиной разделения и назревающего раскола в Православии. Часть поместных церквей признают это деяние (как Элладская и Александрийская церкви), другие церкви подвергаются давлению Госдепа и подчиненных ему местных государственных режимов. Но это далеко не всё. При наличии столь необходимой сегодня решительности, на совещании могут быть предъявлены и другие серьёзные обвинения Константинополю и его патриарху. Такие, которые сами по себе требуют, согласно канонам, отлучения от Церкви. Среди законных обвинений: а) восточный папизм Варфоломея (претензия на власть в то время, как у него есть только первенство чести, лжеучение о праве Константинопольского патриарха отменять анафемы наложенные другими епископами); б) регулярные вторжения на чужие канонические территории; в) экуменизм, то есть сослужение с католическим папой и признание его “первенства в христианстве”; г) греческий этнофилетизм; д) молитвенное общение с раскольниками. Будет ли всё это предъявлено Варфоломею, сказать трудно. Есть так называемая “греческая солидарность”, никакого отношения к христианству не имеющая. Есть, как уже говорилось, давление мирских внешних сил на предстоятелей поместных церквей. Что делается Варфоломеем для того, чтобы совещание не состоялось или было отложено хотя бы на полгода? Ряд поместных церквей откровенно шантажируются. Например, Сербской Православной Церкви угрожают признанием раскольников Черногории и Македонии и созданием на её канонической территории новых церковных образований по типу украинской ПЦУ. Предстоятелю Кипра, архиепископу Хризостому, угрожают якобы имеющимся компроматом (тут янки стараются вовсю — Помпео, Браунбек и прочие). Есть рычаги давления на Румынскую, Болгарскую и Грузинскую церкви. Зачем нужна Варфоломею отсрочка? Он думает, что до лета ему удастся с помощью американских партнеров “дожать” еще несколько поместных церквей. Плюс создать один-два новых объединения раскольников. И тогда, во-первых, совещание в Аммане потеряет представительность, и во-вторых, Варфоломей уже сам с предавшими предстоятелями может собрать свой неправедный форум. Надеемся, что Христос, как Глава Церкви, не допустит реализации подобных планов. Хотя, если Господь имеет намерение — узнать, кто на самом деле Ему верен, то Он вполне может допустить разделение, чтобы отделить Своих от лжепастырей. Тогда Церковь только очистится и станет сильнее».