Отдельным странам ЕС не удастся повлиять на планы Киева воевать до конца – Бессмертный

13.09.2022  22:58 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Есть отдельные европейские лидеры, которые выступают за переговоры между Киевом и Москвой, однако все остальные «западные партнёры» Украины понимают, что говорить надо только после «перемоги».

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Есть отдельные европейские лидеры, которые выступают за переговоры между Киевом и Москвой, однако все...

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«Действительно ли американская сторона приехала к нам с предложением, все-таки, думать о мирных переговорах с агрессором?» – задала вопрос ведущая.

«Что касается американской стороны, то я нигде не слышал и не видел, чтобы они диктовали в данном вопросе Украине, как ей действовать.

Что касается многих, извиняюсь, отельных европейских партнёров, то они позволяют себе. Потому что тут ситуация такая, отдельные из них имеют просто зависимость от России. Другие говорят это, потому что надо говорить в силу политической ситуации, которая складывается.

Но подавляющее большинство сегодня среди европейских партнёров очень хорошо понимает, что начало переговорного процесса может быть только в случае, если враг покинет территорию Украины. Или он просто будет выбит из территории Украины.

И тогда уже надо принимать решение касаемо того, как организовать международный трибунал и приводить к ответственности российское политическое руководство, военное руководство, за те преступления, которые были содеяны.

А что касаемо мирных переговоров, то я хочу, чтобы наши партнёры понимали: то, что было сделано врагом на территории Украины в ходе этой войны, это в принципе не даёт возможности говорить про какой-то процесс мирных переговоров», – рассуждал Бессмертный.

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