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В столице Сербии вновь прошла очередная протестная акция «Сербия против насилия», собравшая несколько тысяч участников.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», за праздничную неделю сербские прозападные оппозиционеры расслабились настолько, что вновь выйдя на улицы, позабыли взять многочисленные флаги Евросоюза, которыми до нового года пестрели их колонны.

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В этот раз в многотысячной толпе был заметен только один флаг ЕС и один флаг с символикой «Евромайдан Сербия».

Западники традиционно прогулялись до здания сербской Республиканской Избирательной Комиссии (РИК), где требовали пересмотра итогов недавних выборов. А также зажигали свечи в память убитого 16 января 2018 года сербского политика и общественного деятеля Косово Оливера Ивановича. Тем самым пытаясь превратить покойного в «икону протеста», раздувая конспирологические теории на счет того, что его смерть была якобы выгодна не албанскими сепаратистам, с которыми он последовательно боролся, защищая права соотечественников, а действующей сербской власти.

Лидер организующей сербские протесты коалиции «Сербия против насилия» Мариника Тепич кажется окончательно вжилась в роль Юлии Тимошенко времен второго майдана.

Выступая перед своими многочисленными сторонниками, оппозиционерка пообещала им, что больше никогда не будет устраивать голодовку.

Что характерно, в это раз среди участников протеста преобладали личности предпенсионного и пенсионного возрастов.