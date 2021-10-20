Отдых в Крыму дорожает быстрее, чем отдых на Кубани

За два года средняя стоимость отдыха в Крыму выросла на 23 процента, тогда как стоимость отдыха в Краснодарском крае – на 20 процентов.

Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил Илья Уманский, руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году эконом-сегмент, стоимость номера на двоих до 3 тысяч рублей, либо не дорожал, либо подрос до десяти процентов. Средний сегмент, который мы оцениваем по стоимости номера от 3 до 7 тысяч рублей, в среднем по дорожал от 10 до 25 процентов. Высокий сегмент (от 7 до 15 тысяч рублей за номер) подорожал от 15 до 30 процентов, и премиальный сегмент (дороже 15 тысяч рублей) вырос от 25 до 87 процентов.

Если брать «среднюю температуру по больнице», то этот показатель установился где-то в районе 20 процентов. Если дифференцировать Краснодарский край и Крым, то могу сказать, что Крым в этом году в среднем (если брать все поездки, которые мы считали) подорожал на 3 процента больше, чем Краснодарский край. Стоимость отдыха в среднем для потребителя в Крыму выросла на 23 процента относительно 2019 года.

За два года Крым подорожал на 23 процента, Краснодарский край – на 20 процентов. При этом средняя продолжительность поездки, средняя продолжительность отдыха для наших туристов уже на протяжении многих лет не меняется. Средний показатель остается в размере 8 ночей.

Повышение стоимости проживания для наших потребителей отчасти скомпенсировано стоимостью перевозки. Конечно, это может не иметь отношения ко всем регионам. Мы, опять-таки, берем некий усредненный показатель, то есть, весь объем продаж авиабилетов в направлении Краснодарского края и Крыма из всех регионов.

Стоимость перевозки в Краснодарский край относительно 2019 года сократилась на 22 процента, стоимость перевозки в Крым из всех, опять-таки, направлений по сравнению с 2019 годом сократилась на 23 процента. То есть, рост стоимости проживания в некоторой степени компенсировался стоимостью доставки туристов», – отметил Илья Уманский.