Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
20.10.2021 18:29 (Мск), Москва, Игорь Петров
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Туризм, Цены
Просмотров:

Отдых в Крыму дорожает быстрее, чем отдых на Кубани

За два года средняя стоимость отдыха в Крыму выросла на 23 процента, тогда как...

За два года средняя стоимость отдыха в Крыму выросла на 23 процента, тогда как стоимость отдыха в Краснодарском крае – на 20 процентов.

Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил Илья Уманский, руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В этом году эконом-сегмент, стоимость номера на двоих до 3 тысяч рублей, либо не дорожал, либо подрос до десяти процентов. Средний сегмент, который мы оцениваем по стоимости номера от 3 до 7 тысяч рублей, в среднем по дорожал от 10 до 25 процентов. Высокий сегмент (от 7 до 15 тысяч рублей за номер) подорожал от 15 до 30 процентов, и премиальный сегмент (дороже 15 тысяч рублей) вырос от 25 до 87 процентов.

Если брать «среднюю температуру по больнице», то этот показатель установился где-то в районе 20 процентов. Если дифференцировать Краснодарский край и Крым, то могу сказать, что Крым в этом году в среднем (если брать все поездки, которые мы считали) подорожал на 3 процента больше, чем Краснодарский край. Стоимость отдыха в среднем для потребителя в Крыму выросла на 23 процента относительно 2019 года.

За два года Крым подорожал на 23 процента, Краснодарский край – на 20 процентов. При этом средняя продолжительность поездки, средняя продолжительность отдыха для наших туристов уже на протяжении многих лет не меняется. Средний показатель остается в размере 8 ночей.

Повышение стоимости проживания для наших потребителей отчасти скомпенсировано стоимостью перевозки. Конечно, это может не иметь отношения ко всем регионам. Мы, опять-таки, берем некий усредненный показатель, то есть, весь объем продаж авиабилетов в направлении Краснодарского края и Крыма из всех регионов.

Стоимость перевозки в Краснодарский край относительно 2019 года сократилась на 22 процента, стоимость перевозки в Крым из всех, опять-таки, направлений по сравнению с 2019 годом сократилась на 23 процента. То есть, рост стоимости проживания в некоторой степени компенсировался стоимостью доставки туристов», – отметил Илья Уманский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть