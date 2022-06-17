Отдыхавший в Крыму нацист схлопотал арест

17.06.2022  12:37 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 1059
 
Дзен, Криминал, Крым


Турист из Санкт-Петербурга проведет 14 суток под арестом за татуировку с нацисткой символикой.

Ее он гордо продемонстрировал в пункте досмотра на железнодорожной станции «Владиславовка», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Турист из Санкт-Петербурга проведет 14 суток под арестом за татуировку с нацисткой символикой. Ее...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


30-тилетний гость из северной столицы получил административное наказание после того как, 13 июня решил публично продемонстрировать всем свою татуировку с нацистской символикой.

Протокол составили по ч.1 статьи 20.3. КоАП РФ – пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо иных атрибутики или символики.

Вину в административном правонарушении турист признал, но это не спасло его отдых в Крыму.

«Суд, всесторонне изучив материалы дела, установил вину лица, привлекаемого к административной ответственности, и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток», – сообщили в пресс-службе Кировского райсуда.

Постановление суда еще можно обжаловать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть