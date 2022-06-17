Отдыхавший в Крыму нацист схлопотал арест

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Турист из Санкт-Петербурга проведет 14 суток под арестом за татуировку с нацисткой символикой.

Ее он гордо продемонстрировал в пункте досмотра на железнодорожной станции «Владиславовка», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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30-тилетний гость из северной столицы получил административное наказание после того как, 13 июня решил публично продемонстрировать всем свою татуировку с нацистской символикой.

Протокол составили по ч.1 статьи 20.3. КоАП РФ – пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо иных атрибутики или символики.

Вину в административном правонарушении турист признал, но это не спасло его отдых в Крыму.

«Суд, всесторонне изучив материалы дела, установил вину лица, привлекаемого к административной ответственности, и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток», – сообщили в пресс-службе Кировского райсуда.

Постановление суда еще можно обжаловать.