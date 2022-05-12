Отдыхающий в Алуште вышел на пляж со… свастикой

12.05.2022  15:36 (Мск), Алушта
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Нацизм, Россия


Туристу в Алуште пришлось оправдываться перед судом за татуировку в виде свастики. Его признали виновным за публичное демонстрирование нацистской символики.

По информации Алуштинского городского суда, 9 мая на одном из общественных пляжей отдыхающий публично демонстрировал нацистскую символику (свастику) в виде татуировки, находящейся на груди с правой стороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Туристу в Алуште пришлось оправдываться перед судом за татуировку в виде свастики. Его признали...

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«Привлекаемый вину признал, сообщил, что татуировку на груди он нанес несколько лет назад как славянский символ, понимает, что в День Победы его татуировку неосведомленные лица могли воспринять как демонстрацию свастики», – отметили в суде.

Суд учел раскаянье нарушителя, наличие на его иждивении несовершеннолетнего ребенка и приговорил ко двум суткам административного ареста.

Добавим, что отличие нацистской свастики от славянского символа «коловрат» могут установить только эксперты.

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