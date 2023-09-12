Отец русофобки Сони Кошкиной: «Армия устала, кровавый пот залил глаза»

Анатолий Лапин.  
12.09.2023 12:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская армия слишком устала, а на фронт сейчас отправляют не самых качественных солдат. Единственный шанс для Украины – попытаться прорваться к Азовскому морю и отрезать Крым, но даже на этом конфликт не закончится.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил профессор журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия слишком устала, а на фронт сейчас отправляют не самых качественных солдат. Единственный...

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«Если не будет выборов, то это значит только одно – глухое раздражение. Все, кто пишут мне, кто пишут в социальных сетях, говорят о переусталости армии. Кровавый пот уже залил глаза. А те, кто приходят на фронт, – вы же видите, кого призывают. Поэтому выход у нас один – прорваться к Азовскому морю и попытаться хоть на этом остановиться, дальше мы просто идти не можем.

Помогут ли нам «Фантомы»? Ну, помогут, но, опять же, нам надо выйти на Азовское море, отрезать Крым. Конфликт неизбежно будет продолжаться – не война, но конфликт, военное противостояние, поскольку существует Россия. Когда Россия перестанет существовать как класс, тогда это другое дело», – заявил Василенко.

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