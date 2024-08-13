Отец украинской гимнастки из «русского Львова»: «Везде руки ФСБ!»

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На Украине скандал и «зрада». На сайте официального транслятора Олимпийских игр в Париже телеканала Eurosport в биографии украинской гимнастки Марии Высочанской местом рождения было указано «Львов (Россия)».

Львовский телеканал NTA взял по этому поводу комментарий у отца спортсменки, боевика ВСУ Олега Высочанского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что такое обозначение продержалось на сайте «длительное время», пока не было исправлено. Телеведущая спросила Высочанского, извинились ли перед ними представители Eurosport.

«Мне извинений не было, за дочку не знаю, но она бы мне сказала. Тут два варианта. Или совсем головотяпство организаторов – ну, перепутать, уже десятый год войны, что есть Украина, есть Россия. Может и не случайно, может это такая пакость», – ответил ВСУшник.

Постепенно отец гимнастки начал злиться.

«Я бы не акцентировал на этом внимание, а разобрался. Если это просто техническая ошибка – ну, бывает. А если в этом есть подтекст, и за этим снова руки ФСБ, чтобы всё испоганить, показать… потому что мы видели на Олимпиаде, что четыре российские спортсменки за кого только ни выступали! За немецкую сборную, за Кипр – они же присутствовали! Они присутствовали, они всё равно лезут, вот эти, их не пускаешь в двери, оно лезет в окно! Это ещё та нация», – бесился рагуль.