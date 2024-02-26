Отельер рассказала «ПолитНавигатору» о причинах, погнавших российских туристов в Крым

Дорогой отдых в Сочи, закрытые границы, психологическое привыкание к войне и отсроченные ожидания возобновления авиасообщения – основные факторы, которые в текущем году активизировали кампанию раннего бронирования летнего отдыха в Крыму. Пока продажи идут неспешно, давая постепенный и уверенный рост на первую половину лета, и оттягивая решения на пик сезона – так далеко с планами на отпуск сейчас не заглядывают.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказала региональный руководитель управляющей гостиничной компании «Юпро Групп» Екатерина Мильчинская.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Главный тренд этого года – увеличение глубины бронирования и всплеск раннего бронирования. В нашем случае покупаются более дешевые и самые дорогие категории номеров. По сути, гости два года ждали, что полетят самолёты, но поняли, что они не полетят. А Крым их ждёт, уже с выстроенной логистикой доставки, с сервисом, с ценами, которые есть. Поэтому продажи растут. Мы сравниваем конкретно по датам, и пока средний уровень роста 3%. Но это более дорогие брони, и это лето точно. Сейчас хорошо бронируется июнь и начало июля, а август пока вообще не идет. Мы сначала поставили самые низкие цены, потом подняли, а потом посмотрели на конкурентов и приспустили. И когда мы чуть-чуть приспустили, у нас пошёл всплеск бронирования. Сейчас лето продано где-то на 20%, июнь и первая половина июля больше», – отметила она.

Прошлым летом Крым выиграл за счет большой разницы в цене на отдых в сравнении с Сочи, куда отправился основной турпоток, и задрали ценник. В этом году отдых на курортах Краснодарского края уже подорожал на 20%, в Крыму пока держат цены, ожидая спроса в высокий сезон.

«Я думаю, что мы точно будем стоить ниже Сочи. Но в сравнении с прошлым годом – поднимемся. Вот сейчас загрузка на лето в 15-20% ещё не даёт возможности поднимать цены на оставшийся блок номеров. Номер категории «стандарт» в первую половину июня стоит 10 500 рублей, во вторую – 14 000. В июле он уже продается по 15 500 – 16 000, в августе поднимется до 17 500 рублей. Сентябрьская цена сейчас 14 500 рублей за сутки. Президентский люкс в сутки уже стоит 75 тысяч при минимальном сроке проживания от 5 ночей, а на одну ночь 81 тысяча. И номера этой категории на лето уже закрыты», – подчеркнула Мильчинская.

Вопреки досужему мнению, номера высокой категории, в основном, бронируют семейные пары с детьми. Причем на длительный срок.

«Есть ощущение того, что к нам возвращаются семейные туристы. Произошло психологическое привыкание к войне, потому что везде что-то прилетает, что-то взрывается. А гости один год не поехали в Крым, второй год, побывали в Сочи, где нереальные цены. В Турцию лететь – много не выездных, поэтому и решили ехать к нам», – пояснила управляющий.

Чтобы облегчить туристам дорогу, несколько курортных комплексов ввели услугу оплаченной ночевки в транзитном в отеле для тех, кто едет издалека на личном автортранспорте. Гостям оплачивают ночь с завтраком и парковкой где-нибудь в районе Ростова, чтобы передохнуть и с утра отправиться в Крым.