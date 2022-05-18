Отели перейдут на стандарты «всё включено» и «ультра всё включено» – Ростуризм

В этом году госбюджет выделит на малый и средний туристический бизнес на 2,3 миллиарда больше, чем в прошлом.

Об этом на заседании Госдумы РФ в ходе правительственного часа заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас за последние три года бюджет на туризм вырос в 10 раз, такого бюджета не было никогда в истории новейшей России. Много это или мало – тут нет предела совершенству, и мы на достигнутом останавливаться не планируем. Но важно ещё не забывать об эффективном использовании этих средств, многие инструменты только запускаются или запустились в прошлом году, поэтому, чтобы идти в Минфин за дополнительными деньгами, надо прожить хотя бы один сезон с той или иной мерой поддержки. Но мы будем двигаться дальше в плане увеличения финансирования. Конечно, 3,5 миллиарда на малый и средний бизнес – как сказать, раньше вообще не было, эта мера в прошлом году первый раз с нуля. В прошлом году бюджет был 1, 2 миллиарда. Инструмент конкурсный, побеждать будут лучшие из лучших. Будем работать, чтобы бюджет был ещё больше», – сказала Догузова.

Также она рассказала об инициативе стандартизации отельного бизнеса.

«Система «всё включено», «ультра всё включено» – нашим туристам она хорошо известна по турецким, египетским курортам. Что сейчас происходит? У нас в стране нет стандарта – «всё включено». По сути, любой отель с любым набором услуг может себя назвать и отель 5 звёзд, и 4 звезды, 3 звезды «всё включено». При этом от отеля к отелю будет отличаться. К нам сам бизнес неоднократно обращался – вот мы соблюдаем этот турецкий стандарт, а наши соседи тоже себя называют – «всё включено», но при этом совершенно ничего не соблюдают. Поэтому такой бардак у нас в этом смысле на текущий момент происходит. Что мы делаем по этой теме? Мы уже разработали стандарты под «всё включено» и «ультра всё включено» под каждую территорию звёздности. Просто чётко в явном виде прописали. Что должно входить в полный пакет гостиничных услуг, чтобы отель имел право себя так называть? Мы прописали вплоть до наличия детских комнат, расширенного меню, круглосуточной работы ресторанов, спортивной инфраструктуры. Эти стандарты проходят общественное обсуждение, рассчитываем утвердить их в этом году. После этого внесем изменения в систему классификации, и с этого момента отели будут обязаны соответствовать чётким правилам и требованиям. Я уверена, что это сразу же подтянет качество и призовёт всех в этом смысле к ответственности», – рассказала глава Ростуризма.