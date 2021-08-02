Отъезд русских привел к деградации постсоветских республик

02.08.2021, Москва, Олег Кравцов

В Средней Азии русские играли важную роль при создании промышленности вузов, но сегодня эта роль извращается в духе национальной мифологии

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин.

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Издание поинтересовалось, ведет ли уменьшение русских диаспор к деградации постсоветских стран.

«Конечно, ведет. Потому что русские, например, в Средней Азии играли важную роль при создании промышленности, университетов. Сейчас эта роль извращается в духе национальной мифологии. И к созданию мифов причастны и те, кто публично бросает вызов России, и те, кто вроде бы числится нашими союзниками», – сказал Затулин.

Он обратил внимание, что во многих среднеазиатских республиках официальная точка зрения состоит в том, что они – наиболее пострадавшие от сталинского режима.

«На каком основании? Почему? Некоторые из них вообще как государство возникли именно в составе СССР, при Сталине. Обычно ссылаются на то, что на их территории были пересыльные лагеря и это доказательство, что эти народы больше всех пострадали. А ведь туда ссылались люди со всей страны, часто лучшие люди из Москвы, Ленинграда… Именно они потом учили местных детей, создавали там науку и промышленность. Кто поднимал целину в Казахстане во времена Хрущева? Или Эстония, сколько бы она ни напрягалась, смогла бы построить Новоталлинский морской порт?», – отметил политик.

«Сейчас же некоторые республики даже претензии предъявляют, что мы их оккупировали, поэтому должны им деньги. И все это не только ради того, чтобы списать свои неудачи на «имперское прошлое», но и чтобы мы считали себя виноватыми, все время каялись, извинялись. Мы это делали до бесконечности в 90-е годы – ну хватит уже!», – резюмировал Затулин.