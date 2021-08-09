Отъезд Соболь в Турцию: «Война башен» или проект «российской Тихановской»?

09.08.2021, Москва, Елена Острякова

Осужденная по двум уголовным делам и рекомендующая себя как юрист блогера-уголовника Алексея Навального Любовь Соболь уехала из России в Турцию.

Таким образом она якобы решила отметить развод с мужем и отдохнуть с любовником, оператором экстремистской организации-иноагента ФБК Акимом Керимовым. Видео интимных свиданий Соболь уже несколько месяцев гуляет по сети. Вряд ли муж был в восторге от такой известности супруги.

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«Принимаю эстафету от Гейтса и Безоса по части разводов. К счастью, в отличие от упомянутых, делить нам с Сергеем нечего: никаких миллиардов и несметных богатств мы не нажили. Я благодарна Сереже за все годы, что мы провели вместе. Мы, действительно, многое пережили, самым тяжелым, наверное, было нападение на него в 2016 году после моих расследований коррупции «повара Путина». Но сейчас наши пути разошлись, как бы банально это ни звучало. Уже какое-то время мы не вместе. Расстались в хороших отношениях, доченьку будем продолжать воспитывать в согласии друг с другом», – написала Соболь в своем телеграм-канале.

Общественность возмутило то, что имея в анамнезе два приговора суда (по делам о незаконном проникновении в чужое жилище и призыве к незаконным массовым акциям в условиях пандемии), Соболь смогла беспрепятственно покинуть страну. Кстати, по второму приговору свобода передвижения оппозиционерки ограничена. Но он еще не успел вступить в законную силу, этим и воспользовалась Соболь. Впрочем, и это возмущает людей, которых не выпустили на курорт из-за неоплаченных штрафов.

«УИК РФ содержит все необходимые нормы для того, чтобы держать в тонусе лиц, приговорённых к ограничению свободы. Вопрос, как эти нормы будут применяться. Соболь бежать некуда. Дочь осталась в Москве. А главное не зачем. Здесь ей ничего не угрожает. И даже ее «побег» не способен ухудшить ее реальный правовой статус. Никакого лишения свободы она не получит. Это она хорошо понимает, а потому ей плевать за все запреты, которые предписаны уголовным наказанием», – прокомментировал ситуацию доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов.

Он возмущен тем, что суд не отобрал у Соболь загранпаспорт. Политолог Максим Жаров считает, что это неспроста. Он считает, что «юристка» не могла покинуть Россию без помощи высоких покровителей.

«В истории с бегством Соболь за границу интересен не сам факт этого бегства, а специально открытая для неё «форточка» на границе. Дело выглядит так, что часть российских элит, курирующих проект «Навальный», посредством «бегства Соболь» делает демарш в адрес Кремля. Что так возмутило бенефициаров проекта «Навальный» в последних действиях Кремля, непонятно. Но сам факт существования этой «форточки» примечателен. Выходит, эта «форточка» до сих пор открыта и для самого Навального?», – написал Жаров.

Его коллега Армен Гаспарян допускает, что отъезд Соболь не столько проявление «войны башен», сколько реализация проекта Запада по созданию «российской Тихановской».

«Я вполне допускаю, что Соболь не вернется в Москву ни через 30 дней, ни через 60, ни через 90. И ей будет абсолютно наплевать на своего ребенка. Потому что это идеальная схема для дальнейшей ее политической раскрутки на Западе. «Она боролась за свободу и обрела свободу ценой разлуки с собственным ребенком»… Исполняя эстрадный номер и оставляя ребенка на попечение мужа, она убивает разом всех зайцев… Сама Соболь может быть использована как дополнительный инструментарий, если угодно новое издание Тихановской… Она была самой известной из окружения Навального. Я вполне допускаю, что Соболь в этой схеме было обещано, что она станет главным действующим лицом новой комбинации по признанию нелегитимными выборов в Госдуму», – сказал Гаспарян в эфире youtube-канала Соловьев live.

Впрочем, эксперт не исключает, что отъезд Соболь – это «проявление тотального российского разгильдяйства».