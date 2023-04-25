«Отгоним на 180 киломтеров»: в Киеве анонсируют конец русского господства в воздухе

Украина выходит на новый уровень эффективного противостояния российским ракетам и самолетам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский военный аналитик, глава New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

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Он не соглашается с рядом оценок западных СМИ о слабости украинской ПВО.

«Смотрите, если мы сравним ПВО и ОБ ВСУ на данный момент и на 24 февраля 2022 года – это совершенно разные вещи. То есть украинская система ПВО существенно усилилась. И на тот момент украинское ПВО посадило российскую авиацию, не позволило господствовать в воздухе. То есть, если бы у нас не было противовоздушной обороны, российская авиация наносила бы бомбовые удары прямым сбросом бомб на наши города по типу Второй мировой войны, и мы бы это видели. Если сейчас пишут в какой-нибудь западной газете, что у нас нет ПВО, у меня вопрос, почему сейчас над Киевом нет российских самолетов? Ответ очень прост – у нас есть ПВО. И она не позволяет российским самолетам не только не залетать на нашу территорию, но даже близко подходить. То есть они запускают ракеты очень далеко от зон действия нашей противовоздушной обороны», – сказал Самусь в интервью РБК-Украина.

Он верит, что появление на Украине ЗРК «Пэтриот» радикально меняет ситуацию.

«Мы выходим на совершенно другой уровень противодействия и ракетам российским, и самолетам. Сейчас мы можем уже говорить о том, что россияне очень рискуют, когда выходят, например, на юге, и пытаются сбрасывать, в том числе корректируемые авиабомбы по украинским городам. Очень скоро, я надеюсь, этого нельзя будет делать. В скором времени российская авиация не сможет приближаться на 180 километров к украинской границе или к линии фронта. И это еще больше изменит ситуацию. Так же изменит ситуацию европейский комплекс SAMP-T, имеющий характеристики как Patriot, но еще более мобильный и, я думаю, еще более эффективно будет бороться с российской авиацией», – отмечает эксперт.

При этом он добавил, что Украина хотела бы получить еще больше современных западных ситсем ПВО.

«Сложится ситуация, когда Украина закрывает небо полностью, не позволит действовать авиации, снизить эффективность ракетных атак РФ и это, конечно, поможет украинской армии в проведении контрнаступательных действий, потому что, когда ты проводишь наступательные действия, очень важно, чтобы небо над тобой не было под контролем россиян», – резюмировал Самусь.