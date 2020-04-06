«Отгораживаться всеми способами»: Белоруссия превращается в резервуар эпидемии в центре Европы

06.04.2020, Киев, Игорь Петров

Отсутствие карантинных мер в Белоруссии является глупостью на фоне продолжающегося распространения коронавируса и представляет угрозу для Украины.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Геннадий Апанасенко, президент Международной ассоциации специалистов по здоровью, профессор Киевской медицинской академии последипломного образования.

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«Ситуация с коронавирусом очень плохая, конечно. Я доверяю мнению Пальчевского, который говорит, что у нас, в Украине такие низкие показатели инфицированности просто потому, что не хватает тест-систем. На самом деле обстановка намного хуже, чем представляется.

И на этом фоне отсутствие карантинных мер в Белоруссии, безусловно, представляет угрозу для Украины. Это глупость. На таких же позициях сначала стоял британский премьер Джонсон – «ничего не будем делать», а потом сам угодил в больницу.

Лукашенко просто плохо представляет себе, с чем имеет дело и к чему все это может привести. Это очень печально. В Белоруссии в итоге может быть то же самое, что сейчас происходит в США. Там сейчас просто катастрофа, там сравнивают происходящее с Перл-Харбором, с 11 сентября и пр. Лукашенко ведет себя крайне безответственно», – констатирует медик.

Директор Института трансформации общества Олег Соскин также считает, что Белоруссия превращается в угрозу для соседних стран, в том числе и для Украины.

«Рационального объяснения тому, что Лукашенко не вводит карантин, нет. Это – человек прошлого. Вероятно, он рассчитывает на удачу. Он стратегически необразован. У него есть хватка, способности, но обученного ума нет. Возможно, дело еще в жадности. Скорее всего, работа по предотвращению распространения инфекции покажет, что в самой Белоруссии есть какие-то серьезные проблемы.

Ситуация вокруг отсутствия карантина в Белоруссии может стать непредсказуемой. Белоруссия абсолютно не застрахована от эпидемии. Там не осуществляется выявление носителей в тех объемах, как это делается в других странах. Если бы они делали большое количество экспресс-тестов, они могли бы понять, какой у них уровень.

Но руководство страны в лице Лукашенко советует людям идти на поля, выпить 100 грамм и пр. Мы уже видели на примере других стран, что такое отношение чревато очень серьезными последствиями. Вчера в Белоруссии зарегистрировано восемь смертей от коронавируса, сегодня – уже 13.

Их число будет расти, и распространение вируса в этой стране уже становится опасным и для Украины. Украине надо немедленно закрываться от Белоруссии, насколько это возможно. Белоруссия превращается в резервуар эпидемии в центре Европы, где вирус будет себя очень хорошо чувствовать и размножаться», – заключает Олег Соскин.