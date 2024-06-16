Отговорки командира ВСУ: «Русские окапываются под угрозой расстрела – мы так не можем»

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Проблема Украины даже не в провале фортификационного строительства ВСУ, а в том, что киевское командование предпочитает не признавать своих ошибок и «топит до последнего лодку, которая уже тонет».

Об этом на канале «Новости. Live» заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа «Крылья Омеги» ВСУ с позывным «Айрон», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая сослалась на СМИ, которые сообщают, что ВС РФ начали строить фортификации в 2,7 км от Волчанска, и добавила, что среди украинцев уже возникает недовольство, почем русские могут окапываться на таком расстоянии, а ВСУ не могли.

«Окапываются ли московиты лучше? Сто процентов. Меня всегда удивляла их мотивация. У них действительно, возможно, за счёт того, что или ты это сделаешь, или тебя расстреляют, но они окапываются просто колоссально. Наши так не окапываются. Это факт, который нужно признавать», – прокомментировал «Айрон».

«Опять же, не проблема, что мы где-то проворонили, прозевали какую-то пропаганду в какой-то момент времени, какой-то, может, закон неправильный – это не проблема. Признали – сделали по-другому. Проблема – не признавать и топить до последнего лодку, которая уже тонет. С фортификациями есть проблема, и ими нужно заниматься. Я знаю много где занимаются, а где ещё не занимаются», – добавил ВСУшник.