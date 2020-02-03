«Откачать кровь и продать печень». «Слуги» пробивают новое дно

03.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Депутаты партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» продолжают удивлять своим особым цинизмом.

К такому выводу пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали отрывок украинского ток-шоу, где на вопрос пенсионерки из Кировоградской области, как прожить на пенсию в две тысячи и при этом оплатить 1953 гривны за газ, депутат «Слуги народа» Евгений Брагар предложил продать собаку элитной породы, если таковая имеется.

«При этом, как я понимаю, продавать её надо каждый месяц», – прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв.

Кроме того в студии показали реакцию лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которая не смогла пройти мимо такой «колоссальной инициативы дегенератов от «Слуги народа», пробивших, по её словам, новое дно.

«У меня есть объявление: «Продаются слуги народа. Особой породы – без мозгов и совести. Оптом. Цена символическая». Внешние долги не погасим, но избавим Украину от Зе-невежества и Зе-цинизма», – написала Тимошенко на своей странице.

«Даже наши не очень умные чиновники, которые позволяют себе глупости, за что быстро получают пинка под зад, и то не додумались до такой пошлости, как новые украинские лица», – подчеркнул Соловьёв.

Проживающий в Германии русско-украинский писатель Владимир Сергиенко также отметил, что был шокирован этой «фразой про собак».

«А знаете, какая следующая стадия этого предложения «продайте собаку» – народный юмор? Следующая стадия будет – кровь откачай, продай, печень, почку – продай, выставь на аукционе. Вот – следующий шаг будет», – заявил Сергиенко.