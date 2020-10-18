Отказ Белоруссии от портов Прибалтики: России нужны железобетонные гарантии

18.10.2020, Москва, Елена Острякова

Наиболее выгодным вариантом переброски экспорта белорусских портов с побережья стран Прибалтики на российское является строительство нового нефтепродуктопровода. Но Россия может не согласиться на этот вариант из-за неустойчивости белорусской власти и ее неспособности дать гарантии функционирования новой транспортной инфраструктуры.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чем минус этого как бы идеального варианта транспортировки белорусских нефтепродуктов в Усть-Лугу? В том, что нужны гарантии загрузки трубы, иначе она не окупится. То есть нужно подписать какой-то договор о том, чтобы белорусские нефтепродукты на протяжении пяти, а то и более лет шли в больших объемах, то есть более 4 млн в год по этой трубе. Чтобы можно было за счет тарифа для обеих сторон окупить этот проект.

Здесь мы утыкаемся в вопрос, а готов ли Минск дать такие гарантии, и что будет с трубой, если в Белоруссии сменится все-таки власть? Будут ли новые власти оставаться верными этой договоренности, или скажут, что «все, что было подписано после выборов 2020 года, – не считается»?

Здесь для России возникают огромные риски. Мы потратим миллиарды долларов, а потом эта труба будет стоять пустой», – сказал Юшков.

Кроме того, экономическую перспективу такого нефтепродуктопровода осложняет налоговый маневр, который осуществляет Россия. Если к 2024 году экспортная пошлина обнулится, продукция белорусских НПЗ потеряет конкурентные преимущества на западном рынке.

По словам Юшкова, есть еще два варианта транспортировки. Самый затратный, но самый простой с точки зрения реализации и безболезненный для России – по железной дороге. Также можно переделать одну из веток нефтепровода «Дружбы» под нефтепродуктопровод. Но она уходит за Москву, где топливо нужно будет перегружать в существующий нефтепродуктопровод «Север».

В настоящее время Белоруссия экспортирует ежегодно 5 млн дизельного топлива в Великобританию и Нидерланды.

Напомним, в конце августа президент Лукашенко поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на российскую Усть-Лугу (порт в Ленинградской области). Он ожидает, что Россия поможет это сделать, снизив железнодорожные тарифы для Белоруссии. По его данным 30% литовского бюджета формируют белорусские грузопотоки через Литву.