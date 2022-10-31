Отказ НАТО участвовать в войне компенсирует списанное оружие США – Огрызко

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Новости Украины

Чтобы страны НАТО не участвовали в войне на Украине, пусть американцы передадут для ВСУ всё списанное оружие, которое не новое, но в сравнении с советским, достаточно эффективное.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Украины, а ныне руководитель «центра исследования России» Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смогут ли и будут ли войска стран НАТО принимать участие в войне против России? Вопрос пока риторический. Совместного решения, безусловно, не будет, потому что мы знаем, что точно одна страна скажет – нет, мы против такого решения. Однако тогда остаются опции участия отдельных членов НАТО в национальном качестве. Произойдёт это или нет? Сейчас предсказать тяжело. В данном случае самый оптимальный процесс, который бы помог и Украине, и Западу – это максимально быстрое насыщение ВСУ всем необходимым вооружением. Тем более, что у США – есть много вооружения, которым они уже не пользуются. Оно не последнего поколения, но в сравнении с советским – очень эффективное и может использоваться максимально», – рассуждал огрызок.

«Наша задача в том, чтобы эти большие запасы, которые сейчас хранятся на складах США не новейшего вооружения- максимально быстро было на Украине. Тогда не надо привлекать ни одной страны НАТО», – трепался русофоб.