Отказ Назарбаева признать Крым. Елбасы уже давно предал Россию

Новости Украины

Нурсултан Назарбаев заявил в своём интервью, будто бы вынужденно не признаёт Крым составной частью России, только, в таком случае, пришлось бы признать и Косово, а также потерянные Грузией провинции.

Складывается впечатление, что слова Назарбаева – формальное оправдание своего нежелания поддерживать официального союзника как во внешней, так и во внутренней политике.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы не признали Крым российским, потому что тогда бы надо было мне признать (Южную) Осетию, Абхазию и Косово. Но и украинскую сторону не поддержали», — сказал Назарбаев в интервью журналисту Оливеру Стоуну, добавив, что западные партнеры постоянно и настойчиво предлагают признать именно Косово. И это упоминание не случайно, так как показывает всю ценность такого гнилого «нейтралитета» Нур-Султана.

За всё время конфликта на Донбассе и после референдума о воссоединении Крыма казахстанские власти на самом деле поддерживали Киев, так как появление ЛДНР и отпадение от «незалежной» автономного полуострова воспринималось Назарбаевым и его нукерами в первую очередь как угроза собственному суверенитету. Само волеизъявление крымчан вызвало эффект настоящего шока у Елбасы и состояние паники в Акорде (администрации президента), так как правящая казахстанская элита посчитала, что таким же образом от РК могут отсоединиться регионы с преобладанием русского и русскоязычного населения.

Именно в связи с этим в первые годы после Майдана в казахстанских СМИ и социальных сетях была настоящая националистическая истерия, когда русское население открыто рядом ксенофобов называлось «пятой колонной», были слышны призывы провести этническую чистку, а Верховным судом была ликвидирована Коммунистическая партия Казахстана. В тогдашней Астане всерьез опасались, что данная легальная партия станет притягательней как раз для жителей северных и восточных областей страны.

А нынешний спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев тогда призывал активно преследовать всех тех, кто собирает гуманитарную помощь для народа Донбасса и даже по своей инициативе внедрил новую норму в Уголовный Кодекс, карающую за участие в военных конфликтах без права наёмничества. Это стало основой для настоящих репрессий в отношении сторонников русского мира и углубления интеграции.

СБУ и КНБ активно координируют совместные действия и обмениваются информацией о казахстанских добровольцах в Донбассе, после чего их арестовывают по возвращению на родину. Несколько десятков граждан РК уже осуждены, начиная с 2014-го года по данной статье, и в итоге были приговорены к различным срокам тюремного заключения.

Поэтому Нур-Султан с самого начала выступал на деле в качестве союзника Киева и продолжает прежнюю политику наращивания совместной торговли в деле закупки у Украины сельхозмашин, удобрений, а также поставок нефти и зерна. Более того, казахстанские власти занимались даже контрабандой российской нефти из Новороссийска для дальнейшей перепродажи в Одессе и Николаеве, что вскрылось в результате журналистских расследований в этом году.

Оказывается, данная нефть в итоге шла для снабжения украинской армии и перевозилась она казахстанскими танкерами якобы для третьих стран. Но больше всех удивило интервью для портала «legalhub online» чрезвычайного и полномочного посла Казахстана на Украине Дархана Калетаева, опубликованное в июле этого года. Он поведал о планах создания транспортных маршрутов из Китая через территорию двух республик в обход России.



Сам этот демарш казахстанского дипломата явно противоречит всем заверениям первого и второго президентов Казахстана о дружбе и союзничестве с Москвой, так как в интервью указывается, что через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) планируется оторвать часть товарных масс из Китая, идущих в Европу, и перенаправить их в другую сторону, минуя РФ.

А именно через свои порты Актау и Курык на Каспии, далее по морю в Баку, потом по железной дороге до Поти или Батуми, а уже через Черное море в украинский порт Ильичевск и далее в страны ЕС. При этом казахстанский дипломат не сомневаясь назвал Украину составной частью «Великого Шелкового пути». При всей сложности такого логистического маршрута он стал приобретать реальные очертания после официального провозглашения Организации тюркских государств на стамбульском саммите 12 ноября.

Ведь теперь планируется перенаправить энергетические и транспортные потоки из Казахстана и республик Центральной Азии через Каспий и Азербайджан в Турцию и далее в ЕС. Именно для этого Назарбаевым выстраивался данный Тюркский союз как альтернатива и противовес ЕАЭС. Кроме этого, под прикрытием объединения в рамках Организации тюркских государств на самом деле происходит геополитическая переориентация на Запад, так как свою «евроинтеграцию» Нур-Султан может произвести только через союз с Турцией.

Я также считаю, что и предложения Касым-Жомарта Токаева о необходимости строительства АЭС в Казахстане, а также участия Сбербанка в цифровизации страны являются отвлекающим маневром, призванного замаскировать истинные цели отдаления от Москвы. Кроме этого, Акорда таким образом выигрывала время, чтобы провести саммит в Стамбуле и представить союз с Турцией в качестве свершившегося факта.

И в этой ситуации признание Крыма со стороны руководства РК невозможно априори и не потому, что таким образом придется признавать все другие конфликтные республики. Главная причина в ином – это означает на практике присоединение к позиции Москвы по всем важнейшим международным и внешнеполитическим вопросам. Поэтому Назарбаев на это никогда не пойдет. В действительности же мы видим, что Казахстан, наоборот, выражает недружественный нейтралитет во время голосования в ООН по судьбоносным вопросам и резолюциям, касающимся интересов России.

Более того, в государственной идеологии закрепляются все те постулаты, которые были провозглашены на Украине, а именно «Голодомор», признание Советского Союза преступным, реабилитация басмачей и пособников нацистов из числа участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС. Русофобия и национализм также через процесс тотальной декоммунизации и переименований, выдавливания русского языка и его носителей из страны становится составной частью современной казахстанской политики.

То есть, «украинизация» была запущена Назарбаевым и сейчас осуществляется форсированными темпами. И нельзя сказать, что это якобы стало проявляться только при втором президенте Касым-Жомарте Токаеве, который не обладает всей полнотой власти. Елбасы хоть и заявил, что якобы ушел, но на самом деле получил еще больше неограниченной власти как председатель конституционного Совета безопасности. Поэтому и все антироссийские действия, и митинги, а также акты русофобии в стране проводятся с согласия и по приказу главного суперарбитра.

Соответственно, и данные оправдания о невозможности признания Крыма нельзя рассматривать всерьез, так как являются чистой воды лукавством и частью хитрой политики по отдалению и отделению Казахстана от России.