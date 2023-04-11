Отказ новых территорий от украинского времени утверждён на уровне Госдумы

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ЛДНР, Запорожская и Херсонская области официально перейдут на московское время (часовой пояс UTC+3).

Такой закон приняла сегодня Госдума РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас новые регионы фактически проживают в этом же часовом поясе, однако теперь их предлагается официально добавить в состав территорий, образующих вторую часовую зону», – сказал депутат Михаил Кизеев.

После вхождения в состав России Крым в 2014 году перешел с киевского времени на московское — стрелки перевели на два часа вперед.