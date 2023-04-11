Отказ новых территорий от украинского времени утверждён на уровне Госдумы
11.04.2023 23:05
(Мск) , Москва
ЛДНР, Запорожская и Херсонская области официально перейдут на московское время (часовой пояс UTC+3).
Такой закон приняла сегодня Госдума РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Сейчас новые регионы фактически проживают в этом же часовом поясе, однако теперь их предлагается официально добавить в состав территорий, образующих вторую часовую зону», – сказал депутат Михаил Кизеев.
После вхождения в состав России Крым в 2014 году перешел с киевского времени на московское — стрелки перевели на два часа вперед.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.