Отказ новых территорий от украинского времени утверждён на уровне Госдумы

Елена Острякова.  
11.04.2023 23:05
  (Мск) , Москва
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Дзен, Новороссия, Политика, Россия, Украина


ЛДНР, Запорожская и Херсонская области официально перейдут на московское время (часовой пояс UTC+3).

Такой закон приняла сегодня Госдума РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ЛДНР, Запорожская и Херсонская области официально перейдут на московское время (часовой пояс UTC+3). Такой...

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«Сейчас новые регионы фактически проживают в этом же часовом поясе, однако теперь их предлагается официально добавить в состав территорий, образующих вторую часовую зону», – сказал депутат Михаил Кизеев.

После вхождения в состав России Крым в 2014 году перешел с киевского времени на московское — стрелки перевели на два часа вперед.

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