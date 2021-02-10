Отказ от интеграции с РФ похоронит знаменитую белорусскую «молочку»

10.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Если белорусы вдруг пойдут по пути дезинтеграции с Россией, то потеряют премиальный для своей продукции российский рынок.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил минский политолог, сотрудник института философии Национальной академии наук Алексей Дзермант.

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Издание обратило внимание, что Россия импортирует из Белоруссии только сыров и творога на миллиард долларов в год, а кроме этого – сливочное масло и концентрированное молоко, объемы поставок которых исчисляются в сотнях миллионов долларов.

«Если белорусы вдруг пойдут по пути дезинтеграции с Россией, то этот премиальный рынок конечно, будет потерян. И никто его нам не сможет заменить. Сегодня есть небольшой рост поставок белорусской сельскохозяйственной продукции в Китай, но его не сравнить с Россией. Что касается Европы, то ей белорусские сыры и масло просто не нужны. Думаю, отказ от интеграции с Россией приведет к огромным выпадающим доходам и упадку белорусской мясо-молочной отрасли», – считает Дзермант.

Также он убежден, что белорусам лучше выезжать на заработки в РФ, чем в Польшу.

«У белорусов нет в России проблем с языком и трудоустройством. И в отличие от, например, выходцев из Средней Азии, их охотно нанимают не только на рабочие специальности, но и даже на руководящие. В рамках Евразийского союза российские работодатели могут нанимать белорусов по упрощенной процедуре, без специального патента и разрешения на работу. А законы Союзного государства гарантируют белорусам дополнительные социальные гарантии, в частности, в том что касается медстраховки», – отмечает эксперт.

В Польше же, по его словам, выше уровень зарплат, но права трудовых мигрантов очень мало защищены по сравнению с тем, что имеется в России.

«Украинские и белорусские трудовые мигранты в Польше подвергаются дискриминации, нередки ксенофобские нападки. Польша – это другой язык и другая культура, к тому же очень моноэтничная. Там белорусы, выехавшие на заработки, встретятся с такими проблемами, которых они никогда не видели в России», – резюмировал Дзермант