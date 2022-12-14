Отказ от Херсона и Запорожья невозможен, – зампред оборонного комитета Госдумы

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Для России невозможен отказ от территорий, включенных в состав РФ в ходе СВО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если они скажут, условно говоря «давайте вернемся к событиям 24-го февраля, откатитесь назад», – это недопустимо. Такие условия недопустимы. Сейчас такие фантастические, бредовые идеи со стороны Зеленского, Америка его подталкивает, мол, «дайте Крым». Ну, это бред сивой кобылы. Так оно и есть. Это недопустимо», – заявил Швыткин.