Отказ от Херсона и Запорожья невозможен, – зампред оборонного комитета Госдумы

14.12.2022  14:22 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Новороссия, Россия, Украина


Для России невозможен отказ от территорий, включенных в состав РФ в ходе СВО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для России невозможен отказ от территорий, включенных в состав РФ в ходе СВО. Об...

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«Если они скажут, условно говоря «давайте вернемся к событиям 24-го февраля, откатитесь назад», – это недопустимо. Такие условия недопустимы.

Сейчас такие фантастические, бредовые идеи со стороны Зеленского, Америка его подталкивает, мол, «дайте Крым».

Ну, это бред сивой кобылы. Так оно и есть. Это недопустимо», – заявил Швыткин.

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