Отказ от Приднестровья ради евроинтеграции. Что стоит за громкими заявлениями Кишинева?

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску считает, что Молдова должна вступить в Евросоюз, невзирая на ход приднестровского урегулирования. В интервью изданию Politico глава молдавской дипломатии допустил, что страна откажется от территории Приднестровья, которую не контролирует, ради евроинтеграции, к которой стремится народ Молдовы.

О том, какова подоплека этого заявления и чем может обернуться такое развитие событий для Приднестровья, «ПолитНавигатору» рассказывает директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

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ПолитНавигатор: Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску заявил, что неурегулированный конфликт не повлияет на планы Республики Молдова по вступлению в ЕС. Как это понимать? Молдова вообще готова отказаться от Приднестровья ради своей высокой цели, или Кишинев просто закроет глаза на неоконченный процесс урегулирования и продолжит оказывать давление на Тирасполь, втягивать его в свое фискальное поле?

Игорь Шорников: На наших глазах официальный Ереван отказался от Арцаха – исторических армянских земель, предал своих соотечественников, которые готовы были сражаться. Ради чего, спрашивается? Ради мира с Азербайджаном или ради ослабления позиций России в регионе? С приходом к власти Пашиняна Армения потеряла статус самостоятельного регионального игрока и превратилась в инструмент геополитической игры Запада против России. Да, армян обманули, смогли разжечь в некоторых из них русофобию, породить ложные надежды, заставили думать: «Запад нам поможет». Кому и где Запад помог? Может, он помог украинцам или прибалтам, или грузинам? Во всех этих случаях народы использовались и используются для ослабления России, которая самим своим существованием бросает вызов доминированию США и их сателлитов.

В Молдове у власти находится такой же условный «Пашинян», который ради западных геополитических стратегий принесет в жертву собственный народ и его интересы. Мы это наблюдаем на протяжении уже больше двух лет: разрыв всяческих контактов с Москвой, денонсация соглашений в рамках СНГ, попытка отказаться от российских энергетических ресурсов, провокационный отказ платить по долгам, антироссийская истерия в СМИ. Пророссийское Приднестровье на этом фоне Кишиневу, конечно, нужно как собаке пятая нога. Это раньше Приднестровье было чемоданом без ручки, который бросить жалко. Сейчас не жалко.

Евроинтеграция для действующих в Молдове властей – это не просто лозунг, это для них единственный способ сохранить власть. Но проблема даже не во властолюбии Майи Санду и ее команды, а в ее патронах, которые не могут позволить себе лишиться таких послушных марионеток. Режим Санду на сегодняшний день – это оптимальный механизм для реализации геополитических планов Запада в нашем регионе. Поэтому, если окажется, что ради ослабления позиций России в регионе Кишиневу нужно будет отказаться от Приднестровья, это последует.

Это вовсе не означает, что Молдову возьмут в ЕС и она заживет хорошо. Молдаване там не особо нужны. Жителей Молдовы рассматривают как такой же расходный материал в борьбе против России, как и украинцев.

ПолитНавигатор: Готов ли будет Евросоюз принять в свой состав разделенную страну?

Игорь Шорников: Молдове пока никто не давал твердых гарантий евроинтеграции ни к 2030 году, ни вообще когда-либо. Все ограничивается только ободряющими заявлениями евробюрократов, у которых мандат полномочий истекает, и которые не представляют никого, кроме себя. Так что – ни в разделенном, ни в объединенном состоянии я не вижу Молдову в составе Евросоюза.

Пока под вопросом остается «униря» с Румынией. Теоретическая возможность такой «евроинтеграции» с потерей суверенитета и независимости, а также с безусловной утратой Приднестровья, сохраняется. Возможно, этим и обусловлена обнадеживающая риторика Нику Попеску.

Но в последнее время я не замечаю и со стороны румынских политиков какого-то особого энтузиазма по поводу перспектив поглощения Молдовы. Во-первых, это дорого, и Румыния экономически может не потянуть «унирю», а значит, потенциальные объединители потеряют власть в стране. А во-вторых, это опасно. Румыния не хочет становиться «пушечным мясом» в Западной войне против России, а именно к этому в последние годы Румынию подталкивают ее западные партнеры. Кроме того, у Румынии есть такой неудобный сосед, как Венгрия. В случае передела региональных границ Будапешт точно не останется безучастным к судьбам румынских венгров Трансильвании, лишенных даже элементарной автономии.

Поэтому даже «униря» как способ евроинтеграции Молдовы, на мой взгляд, весьма маловероятна.

ПолитНавигатор: Недавние молдавские соцопросы свидетельствуют, что среди населения страны евро-энтузиазм снижается, желающих в ЕС – менее половины. Это учитывается?

Игорь Шорников: Да, разумеется. Те граждане, которые все еще ослеплены блеском Евросоюза, – это потенциальный электорат Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность». Нагнетая через СМИ европейские ожидания молдаван, эти политики пытаются срезать последние клочья шерсти с дохлого осла. В Молдове уже начался выборный период. В ноябре пройдут выборы в местные органы власти – и практически сразу эта кампания перетекает в подготовку к президентской гонке. Поэтому в ближайшее время власти будут нещадно эксплуатировать европейскую идею, прекрасно при этом понимая, что перспектив у нее больше не будет.

ПолитНавигатор: Кишинев признает, что не контролирует Приднестровье, фактически соглашается с тем, что два берега Днестра весьма далеки друг от друга, и что эту ситуацию в обозримой перспективе не изменить. Следует ли Тирасполю расценивать это как победу? Есть ли опасность, что Приднестровье окажется со своими проблемами в кольце недоброжелателей?

Игорь Шорников: В нынешней ситуации, когда конфликт на Украине далек от своего окончания, долгожданная независимость для Приднестровья – это скорее не шанс, а приговор. Повторюсь, Молдова может отказаться от Приднестровья, только если это потребуется Западу для ослабления региональных позиций России.

Давайте пофантазируем. Допустим, Молдова отказалась от Приднестровья и признала его независимость. Где гарантия, что эту независимость сразу признают все остальные страны, например, соседняя Украина? Напомню, что до 1940 года Приднестровье было частью Молдавской автономной республики в составе Украинской ССР. Киев вполне может заявить свои права на эту территорию. Молдова больше не несет формальной ответственности за безопасность этих земель, а потому никакое международное право больше не остановит Киев, если ему понадобиться ликвидировать российское военное присутствие на территориях, которые он объявит своими.

Поэтому заявления кишиневских политиков и дипломатов об отказе от Приднестровья ради евроинтеграции или ради чего-либо еще – я бы на месте Тирасполя воспринимал как тревожный знак, как угрозу региональной безопасности.

Потенциал Украины в войне с Россией подходит к концу, это становится особенно заметным на фоне дрязг между Киевом и Варшавой. Но Запад рассматривает этот военный конфликт как эффективный инструмент сдерживания России, и ради поддержания пекла войны он запросто бросит туда и Приднестровье, и Молдову, и Румынию с Польшей.