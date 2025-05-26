Отказ от российского газа грозит Украине летним блэкаутом
Украина в этом году полностью перешла от «бумажного» импорта газа из Европы к физическому.
Об этом эксперт в области энергетики Александр Фролов заявил в интервью каналу «Геоэнергетика.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас объем импорта рекордный. Просто раньше импорт был бумажный, и газ отбирался из транзитной трубы. То есть это был физически российский газ, который путем ряда юридических приемов превращался в газ европейских продавцов. Он отбирался прямо тут, его не надо было физически качать ни из Польши, ни из Словакии, ниоткуда. Вот, пожалуйста, труба через вас идет. С января 2025 года труба, конечно, идет, но по трубе ничего не прокачивается в сторону Европейского Союза. И теперь приходится импортировать физические объемы», – сказал Фролов.
Он считает, что такой переход таит риски для Украины в преддверии летнего периода, когда потребление газа возрастет, и его может не хватить самому ЕС, поскольку для американских поставщиков СПГ «скандальный» рынок Европы является менее привлекательным, чем премиальный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.
«У Европейского Союза нет уверенности в стабильных поставках газа извне при текущем при текущих уровнях производства и спроса на мировой арене. То есть выходит какой-нибудь «Голдман Сакс» и говорит: если цены в Европе будут такие, то норм, пропетляют, а если они снизятся, то СПГ начнет перетекать в Азию», – ресказал Фролов.
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