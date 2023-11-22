«Отказ от русского языка или увольнение!» – в Киеве призвали к тотальной зачистке среди учителей

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Преподавателей, которые продолжают общаться на русском языке, следует увольнять из образовательной сферы.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил один из лидер русофобского движения «Поостранство свободы» Тарас Шамайда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он считает, что ситуация с украинским языком не только в юго-восточных регионах, но и в Киеве – «далеко не такая радужная», как показывает публикуемая социология, и есть очень много случаев «использования негосударственного языка в образовательных учреждениях».

«Мы знаем, что с 1989 года украинский есть государственным. И с 2017 года обязательным языком образовательного процесса является украинский. Поэтому, если ни с 1989-го, ни с 2017-го какие-то учителя не смогли или не захотели овладеть украинским, то это не вопрос их поощрения или уговоров. Это вопрос, что должен действовать закон», – считает Шамайда.

Он добавил, что человек, не владеющий «мовой», не может работать в образовательной сфере, независимо от того, о каком регионе идет речь.

Кроме того, было сказано, что законодательство предписывает употребление украинского языка «во всем образовательном процессе», а не только на уроках.

«Нужно прекратит разговоры, что учителям нужно время. Прошло много лет. Эти люди или абсолютно неадекватные, которые не могут овладеть украинским языком, или просто украинофобы. Эти две категории продолжают использовать негосударственный язык в образовательном процессе», – негодовал русофоб.

По его словам, нужно поставить вопрос ребром: или эти люди общаются исключительно на украинском, или они не работают, независимо от того есть или нет дефицит кадров.