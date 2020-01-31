Отказ от Союзного государства с Россией оборачивается для Белоруссии экономическим крахом

31.01.2020, Москва, Елена Острякова

Отказ от Союзного государства с Россией обернется для Белоруссии экономическим крахом.

Об этом на встрече с активом Белорусского республиканского союза молодежи заявил, отвечая на соответствующий вопрос, политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это будет полное закрытие для Белоруссии российского рынка, вопросы нефти и газа, деиндустриализация, потеря традиционных рынков. Пять лет как минимум мы будем жить в шоковой экономической ситуации. Зарплаты 150-200 долларов в лучшем случае. Готовы ли к этому белорусские граждане? Я думаю, что нет. И не факт, что мы свой индустриальный потенциал в новых экономических и геополитических условиях сможем восстановить. Потому что западным партнерам он не нужен. Мы потенциальные конкуренты для них, особенно для немцев, в Восточной Европе. Для них будет плюсом ликвидация нашего промышленного потенциала», – сказал Петровский.

При этом он считает, что заигрывание с Западом может укрепить позиции Белоруссии на переговорах с Россией.

«Нормализация отношений со странами коллективного Запада является возможностью в переговорном плане иметь маневр и усилить позиции. Если в результате президентских выборов мы лишимся этого фактора в силу разных причин, для топливно-энергетического комплекса это станет сильным козырем для продвижения собственной позиции», – сказал Петровский.