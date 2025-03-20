Отказ от ударов по энергетике никак не повлияет на фронт – Сивков
Договорённость об отказе от ударов по объектам энергетики является чисто демонстративным шагом, призванным показать согласие сторон, и не окажет влияние на ход боевых действий.
Об этом в интервью каналу «Союзное вече» заявил военный эксперт полковник запаса Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путин поддержал идею об отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре, и дал такую команду военным. Прокомментируйте, пожалуйста, данное заявление», – попросил ведущий.
«Данное заявление говорит о том, что это ограничение, которое принципиально не затрагивает характер вооруженной борьбы на линии фронта, является просто демонстративным шагом, который должен показать способность сторон, в первую очередь способность Украины, соблюдать условия мира.
О чём идёт речь? Каких-то серьёзных ударов Украина по мобильным войскам с помощью своих беспилотников большого радиуса действия наносить не может.
Поэтому она стремится наносить удары по объектам стационарным, находящимся в глубине территории России. И, в частности, по энергообъектам. К энергообъектам относятся электростанции, включая атомные, всевозможные элементы инфраструктуры передачи электрической энергии. И, кроме этого, предприятия, связанные с нефтегазовым комплексом.
В свою очередь, Россия тоже отказывается от нанесения ударов по таким же аналогичным объектам, что мы делали длительное время, и достаточно успешно», – отметил Сивков.
«При этом удары по объектам военного назначения, по другим объектам инфраструктуры, которая не является энергетической, но является инфраструктурой, обеспечивающей действия ВСУ, и, соответственно, российских Вооружённых, мы можем наносить. На это ограничение никто не накладывает.
Скажем так, это один из демонстративных шагов, направленных на демонстрацию начала мирного процесса, не более того. Какое-либо влияние на ход боевых действий в ближайшее время оно не окажет», – подытожил эксперт.
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