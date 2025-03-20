Отказ от ударов по энергетике никак не повлияет на фронт – Сивков

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Договорённость об отказе от ударов по объектам энергетики является чисто демонстративным шагом, призванным показать согласие сторон, и не окажет влияние на ход боевых действий.

Об этом в интервью каналу «Союзное вече» заявил военный эксперт полковник запаса Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин поддержал идею об отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре, и дал такую команду военным. Прокомментируйте, пожалуйста, данное заявление», – попросил ведущий.

«Данное заявление говорит о том, что это ограничение, которое принципиально не затрагивает характер вооруженной борьбы на линии фронта, является просто демонстративным шагом, который должен показать способность сторон, в первую очередь способность Украины, соблюдать условия мира. О чём идёт речь? Каких-то серьёзных ударов Украина по мобильным войскам с помощью своих беспилотников большого радиуса действия наносить не может. Поэтому она стремится наносить удары по объектам стационарным, находящимся в глубине территории России. И, в частности, по энергообъектам. К энергообъектам относятся электростанции, включая атомные, всевозможные элементы инфраструктуры передачи электрической энергии. И, кроме этого, предприятия, связанные с нефтегазовым комплексом. В свою очередь, Россия тоже отказывается от нанесения ударов по таким же аналогичным объектам, что мы делали длительное время, и достаточно успешно», – отметил Сивков.