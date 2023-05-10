Отказ России от «вины» за Катынь. Сколько ещё каяться за фальшивку?

80 лет назад, вскоре после сокрушительного поражения в Сталинградской битве, руководство и пропагандистские круги гитлеровской Германии сфабриковали «долгоиграющую» фальшивку вокруг польских захоронений в урочище Козьи Горы, что под Смоленском. В провокации был ловко задействован фактор, мягко говоря, многовековой враждебности Польши к России и русским. СССР, как Советская Россия, не стали исключением.

Одним из элементов информационно-психологической войны против русских стала манипуляция нацистов с топонимикой. Так, несмотря тот факт, что «следственные мероприятия» по расстрелу польских офицеров нацисты проводили в Козьих Горах, за отправную точку был взят населённый пункт Катынь, в название которого прекрасно укладывалось польское слово «кат», т.е. палач, и этот манипулятивный финт гитлеровцев, названный «катынским расстрелом», как мы видим, дожил и неплохо себя чувствует и в наше время.

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Необходимо вспомнить, что, весной 1943 года, к «расследованию катынского расстрела» нацисты привлекли «экспертов» из союзных или оккупированных Германией государств, что само по себе должно изначально вызвать серьёзное недоверие к выводам. Но есть нюанс. Немцы пригласили к «расследованию» наших союзников – британских и американских офицеров, которые после войны убеждали всех, правда, неофициально, что «во всём виноваты русские». То есть «закладочка» делалась впрок, на отдалённое будущее.



Кстати, фотографии этих британцев и американцев вместе с гитлеровцами на раскопках «катынского расстрела» висят под стеклом в качестве экспонатов в здании мемориального комплекса в Козьих Горах.

Напомним также, что, «катынский» эпизод на Нюрнбергском процессе (результаты которого никто не оспаривает), согласно досье, хранящемся в Государственном Архиве РФ, персонально инкриминировался двум подсудимым – рейхсмаршалу авиации Герману Герингу и начальнику оперативного управления Верховного командования вермахта Альфреду Йодлю.

Тем не менее, после ликвидации Польской народной республики, пришедшие к власти новые пилсудчики приняли нацистскую версию «катынского расстрела» в качестве официальной и начали осаждать – сначала Горбачёва, а потом и Ельцина – передать польской стороне все материалы по этому делу, хотя все доказательства причастности нацистов к расстрелу в Козьих Горах исчерпывающе предоставила комиссия Бурденко, которой пришлось вести расследование на месте преступления, как следует перепаханного нацистами.

«Новые поляки» легко смогли убедить правящие круги Европы, что вина за «Катынь» лежит на СССР и России, как его правопреемнице. Причина проста: как только Горбачёв, а за ним и Ельцин, принялись бить себя пяткой в грудь и каяться за всё, и даже за то, что «волки лишку откусили», в Варшаве и других европейских столицах замерли в предвкушении жирных гешефтов на почве «платить и каяться», ведь вины одной Германии на всю ораву будет явно недостаточно.

Характерно, что все попытки оспорить геббельсовский сюжет в рамках научных и общественных дискуссий в «свободной и демократической» Европе, жёстко пресекаются, примером чему является уголовное преследование в Чехии историков и исследователей Й. Скалы, В. Каналы и Ю. Вацлавика, аргументировано критикующих польскую трактовку событий.

От европейской общественности по соображениям политической конъюнктуры умышленно скрываются или искажаются факты, опровергающие советскую версию гибели граждан Польши, имевших в СССР статус военнопленных.

Среди них не только факты, прямо указывающие на преступление гитлеровцев, отраженные в материалах работы комиссии Бурденко, но и вскрывшиеся позже обстоятельства. В частности, обнаруженное в 2000 году и до сих пор не исследованное захоронение в Катыни с останками польских военнослужащих, не учтенных в списках Варшавы, находка польской научной экспедиции в могиле жертв массовых нацистских расстрелов под Владимиром-Волынским на Украине жетонов двух польских офицеров, якобы убитых НКВД в Твери, внезапно «ожившие» польские офицеры, числящиеся в списках «погибших от рук чекистов в Катыни», многочисленные признаки фальсификации в документах «Особой папки», служащей главным «доказательством» ответственности СССР за преступление и многое другое.

Кстати, об «Особой папке». «Документы», извлекаемые из этого, с позволения сказать, «источника», проходят под соответствующим грифом секретности, который в принципе отсутствует в советском документообороте. Мало того, исследователям предлагают верить каким-то электронным сканам, которые легко может сделать любой опытный пользователь ПК, ибо современное программное обеспечение предоставляет очень широкие возможности для фабрикации каких угодно «документов».

Учитывая активную помощь Польши властям Украины, поддерживающим возрождение нацистских практик и героизирующим видных гитлеровских коллаборационистов из числа главарей ОУН-УПА Бандеру, Шухевича, Мельника и других, логично ожидать от руководства России официального отказа от сделанного Горбачевым и Ельциным признания вины за Катынь, что ещё больше отдалит возможность восстановления и нормализацию отношений Европы с Россией.

Положа руку на сердце, движение в этом направлении было начато 13 лет назад, с меморандума российской стороны в ЕСПЧ от 19 марта 2010 года за подписью замминистра юстиции РФ Г.О. Матюшкина в ответ на коллективный иск против нашей страны, названный «Волк-Езерская и другие против России). Да-да, то самое «платить и каяться».

Самой важной информацией, содержащейся в данном документе, является официальное подтверждение факта отсутствия в материалах уголовного дела № 159 (Волк-Езерская и другие против России) каких-либо доказательств расстрела польских военнопленных весной 1940 года. В связи с этим, отправленные в апреле-мае 1940 года из лагерей НКВД для военнопленных польские граждане юридически продолжают считаться «пропавшими без вести», несмотря на расследование продолжительностью (на тот момент) в 14,5 лет.

Кроме того отмечается, что «катынское» уголовное дело в 1990 году было возбуждено незаконно, а заключение комиссии экспертов Главной военной прокуратуры от 2 августа 1993 года составлено с большим количеством нарушений, в связи с чем не признано допустимым доказательством по делу, и информация в нем является неофициальной.

Примечательно, что, «документы» из «Особой папки», переданные российскими «демократизаторами» Варшаве, польская сторона предпочла «потерять», поскольку ни один уважающий себя суд не взялся бы рассматривать их официально.

К сожалению, дело о «катынском расстреле» с тех пор заморожено, чему послужило неадекватное поведение польской стороны в ответ на крушение их же правительственного самолёта под Смоленском из-за самодурства летевшего в нём президента Качиньского. «Утка» летел самоутверждаться, пиариться и наслаждаться победой, желая посетить новенький конъюнктурный мемориал в Катыни, но на его пути внезапно оказалась специально посаженная Сталиным и Берией осина (это ирония, если кто не понял).

Руководство нашей страны сделало всё возможное и даже больше для нормализации отношений с Польшей, однако Варшава плюнула в открытую для пожатия руку. Российско-польские отношения находятся на грани разрыва и испорчены всерьёз и надолго. Так к чему нам волочить и дальше возложенную на нашу страну вину за расстрел нацистами польских офицеров? Давно пора расставить все точки над «i» во избежание двойных толкований прошлого.